В ближайшее время попытки доллара закрепиться выше 65 руб. продолжатся - ИК "Велес Капитал"

В четверг доллар продолжает свое укрепление на площадках развивающихся рынков. Впрочем, основное преимущество американской валюты наблюдается в паре с турецкой лирой (+3,6% к середине дня), тогда как на площадках других стран дневное укрепление доллара выглядело достаточно сдержанным, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В частности, в парах с рублем и бразильским реалом доллар по состоянию на 12:30 прибавлял лишь 0,07% и 0,02% соответственно.

Также эксперт отметил, что рубль продолжает демонстрировать стойкость уже не первый день, неся минимальные потери среди валют EM, несмотря на глобальные покупки доллара и снижение нефтяных котировок марки Brent (-0,4% к середине дня). Частично такую устойчивость, по мнению Юрия Кравченко, можно объяснить налоговыми платежами на текущей неделе, поддерживающими ставки на межбанковском рынке вблизи годовых максимумов. Однако основная причина стойкости рубля вероятно кроется в сохранении избытка валютной ликвидности у отдельных крупных игроков, полагает эксперт.

"В частности, следует напомнить, что еще в первой половине марта банковский сектор погасил всю валютную задолженность по депозитам перед Федеральным казначейством и с тех пор не привлекал новых средств. Мы полагаем, что в ближайшее время попытки закрепиться выше 65 руб. продолжатся, чему в том числе будет способствовать начало месяца с традиционным притоком ликвидности по бюджетному каналу. В то же время, помешать американской валюте может прогресс в торговых переговорах между представителями США и Китая, который может вернуть аппетит инвесторов к развивающимся рынкам", - заключает эксперт ИК.