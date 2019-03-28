Татнефть: привлекательная ставка на дивиденды - Газпромбанк

Вчера Татнефть опубликовала отчетность по РСБУ за 4К18 и 2018 г. На фоне снижения цен на нефть в 4К18 чистая прибыль компании снизилась на 50% кв/кв до 35 млрд руб. (521 млн долл.). По результатам 2018 г. чистая прибыль Татнефти в годовом сопоставлении увеличилась почти в 2 раза и составила 198 млрд руб. (3,1 млрд долл.).

"Как правило, финансовый результат компании по РСБУ соответствует данному показателю по МСФО (компания опубликует консолидированные финансовые результаты завтра, 29 марта). Текущая дивидендная политика, пересмотренная в 2017 г., предполагает коэффициент выплат не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО (какой показатель окажется выше). Татнефть готова направлять на выплату дивидендов фактически весь СДП. За 1П18 и 3К18 дивидендные выплаты компании составили 75% от чистой прибыли по РСБУ (30,27 руб. и 22,26 руб./акц. на оба класса акций соответственно). Применяя этот же коэффициент дивидендных выплат, мы оцениваем финальный дивиденд Татнефти за 4К18 в размере 11,2 руб./акц. на оба класса акций, что предполагает дивидендную доходность на уровне 1,5% по обыкновенным акциям и 2,0% – по привилегированным. Мы полагаем, что новость умеренно позитивна для акций Татнефти и подтверждает, что компания является привлекательной ставкой на дивиденды", - комментируют новость аналитики Газпромбанка.