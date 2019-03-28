В случае объявления оферты риск падения цены акций Ленты будет ограничен - Уралсиб

Лента (LNTA LI – без рекомендации) вчера подтвердила факт переговоров своего крупнейшего акционера TPG Group (владеет 34% акций) о возможной продаже всего принадлежащего ему пакета акций Ленты подконтрольной Алексею Мордашову компании «Севергрупп», напоминают в Уралсибе. Лента заявила, о том, что на данный момент нет никакой определенности насчет того, состоится ли сделка. Тем не менее, в случае ее осуществления Севергупп должна будет выставить оферту всем остальным акционерам Ленты.

"Теоретически существуют варианты синергии между бизнесом Ленты и принадлежащей Севергрупп компанией «Утконос», - указываут эксперт Уралсиба Константин Белов. - Во втором полугодии прошлого года Лента продемонстрировала замедление роста выручки и снижение рентабельности по EBITDA, что отражает общую слабую конъюнктуру на рынке продовольственной розницы и снижение доли сегмента гипермаркетов. Ключевым активом Севергрупп в розничном секторе в настоящее время является Утконос – крупнейший продовольственный онлайн-ритейлер на российском рынке. Теоретически кооперация между двумя компаниями может быть оправдана благодаря сочетанию закупочной силы Ленты и лидирующих позиций Утконоса в онлайн-сегменте, обладающем существенно более высоким потенциалом роста, чем рынок в целом, хотя пока объем этого сегмента относительно мал".

По мнению аналитика Уралсиба, в случае объявления оферты риск падения цены акций Ленты будет ограничен. Возможность выставления оферты миноритарным акционерам Ленты существенно ограничит потенциал падения цены ее акций в ближайшее время. При этом сохраняется высокая неопределенность относительно перспектив сделки, ее сроков и условий и, соответственно, условий возможной оферты.