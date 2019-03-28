Потанин планирует обсудить снижение дивидендов "Норникеля": "негативно" для отношения инвесторов - БКС Глобал Маркетс

"Владимир Потанин планирует обсудить с UC Rusal снижение дивидендов "Норникеля". Денежные средства предлагается направить на увеличение производства "Норникеля". Вместе с тем Потанин отметил, что смена контроля UC Rusal после соглашения с OFAC осложняет потенциальные переговоры, поскольку потеря влияния владельца – это управленческий шок. Действующее акционерное соглашение, срок которого истекает в декабре 2022 г., предполагает выплату "Норникелем" 60% EBITDA в качестве дивидендов дважды в год при соотношении Чистый долг/EBITDA ниже 1.8x. В случае увеличения долговой нагрузки размер выплат сократится вплоть до 30% (при коэффициенте на уровне 2.2x). Мы полагаем, что дивидендная политика "Норникеля" и акционерное соглашение останутся без изменений, поскольку снижение дивидендов невыгодно для UC Rusal. Тем не менее, новость негативна для обоих имен с точки зрения отношения инвесторов", - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс.

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