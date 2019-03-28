Более раннее закрытие сделки по продаже Denizbank позитивно для Сбербанка - БКС Глобал Маркетс

"Более раннее, чем ожидалось, закрытие сделки по продаже Denizbank позитивно для Сбербанка. Однако мы отмечаем, что новые сроки были озвучены главой Denizbank, который не уполномочен комментировать сделку. Неопределенность сроков сделки вызвала вопросы относительно ее закрытия. С момента подписания соглашения между NBD и Сбербанком в мае 2018 г. турецкая лира подешевела почти на 20%, таким образом текущая цена в долларах может составлять $2,7 млрд против согласованного минимального уровня $3,4 млрд", - отмечает аналитик БКС Глобал Маркетс Елена Царева.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России