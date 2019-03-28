Возможное снижение дивидендов не должно повлиять на платежеспособность Норникеля - ИК "Атон"

Основной акционер Норникеля - Владимир Потанин - заявил, что намерен начать переговоры о снижении дивидендов. В качестве причины для пересмотра дивидендов в сторону понижения он называет необходимость инвестиций в действующие и новые проекты компании.

"Инвесторам нравятся высокие и предсказуемые дивиденды, и Норникель предлагает именно это - доходность выше 10% и выплаты из прибыли, зависящие от долговой нагрузки компании, - комментирую новость эксперты ИК "Атон". - Заявление, сделанное основным акционером - напоминание его пожелания, высказанного ранее, но неудивительно, что рынок воспринял это негативно. РУСАЛ, который контролировался О. Дерипаской, выступал против изменений в дивидендах - поток дивидендов от Норникеля помогал производителю алюминия обслуживать свой долг. Ослабление контроля О. Дерипаски над РУСАЛом и новый совет директоров добавляют в этот вопрос неопределенности, но нам трудно понять, почему производитель алюминия должен легко согласиться на более низкие выплаты от Норникеля. По спотовым ценам на металлы и текущему курсу рубля Норникель в настоящий момент генерирует EBITDA $7.8 млрд, что транслируется в дивиденды $3.0/GDR с впечатляющей дивидендной доходностью 13.6%. Доля РУСАЛА 27.8% в дивидендах составляет $1.3 млрд - более чем достаточно для покрытия процентов в размере $500 млн в год. Таким образом, даже если дивиденды будут снижены, это не должно повлиять на платежеспособность производителя алюминия, на наш взгляд".