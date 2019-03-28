"Борец": рекомендуем увеличивать позиции в выпуске BORFIN 22 - БКС Глобал Маркетс

Как отмечает аналитик БКС Глобал Маркетс Юрий Голбан, "Борец" как один из лидирующих производителей ЭЦН должен стать бенефициаром высокого спроса на оборудование для бурения в нефтегазовой отрасли в среднесрочной перспективе. Эксперт считает BORFIN 22 привлекательным с точки зрения относительной стоимости.

На фоне сильного падения выручки от Роснефти и ослабления рубля, выручка компании в России просела на 21% г/г до $350 млн. В то же время доходы от зарубежных операций выросли на 19% г/г до $195 млн. В результате совокупный показатель упал на 9% г/г до $545.4 млн. "Мы считаем рентабельность по EBITDA достаточно комфортной – 28.8%, - подчеркивает Юрий Голбан. - Вследствие значительного падения операционного денежного потока FCF сократился на 69% г/г до $16.6 млн. Тем не менее в сентябре "Борец" погасил BORFIN 18 объемом $133.3 млн, что существенно улучшило график погашения долга (краткосрочный всего 5% от общего при покрытии денежными средствами 2.5x). "Борец" отчитался о достаточном объеме денежных средств для обслуживания долга: коэффициент покрытия процентов составил 4.9x в 2018 г. Несмотря на снижение чистого долга на 14% г/г до $366.6 млн, показатель Чистый долг/EBITDA немного повысился до 2.3x против 2.1x в 2017 г.".

Эксперт БКС Глобал Маркетс также уверен, что спрос на насосы в нефтегазовой отрасли останется высоким, особенно в России, учитывая рост числа обводненных скважин: "Мы не думаем, что соглашение с ОПЕК окажет существенное влияние на объемы бурения в России. Дефицит инвестиций в разведочное бурение в нашей стране в последние годы может оказать поддержку бурению в среднесрочной перспективе, что позитивно для компании. Тем не менее риски высокой концентрации клиентов сохраняются. Мы полагаем, что негативный эффект из-за Роснефти сохранится в 2019 г., однако рост выручки от зарубежных операций должен сгладить снижение в России".

Аналитик БКС Глобал Маркетс считаее кредитный профиль компании устойчивым и не ожидает существенного роста капзатрат в среднесрочной перспективе, так как большая часть инвестиций в инфраструктуру завершена. Кроме того, все три рейтинговых агентства присвоили Борцу «стабильный» прогноз.

"Мы полагаем, что компания сможет обслуживать долг и рефинансировать еврооблигации в 2022 г., - сообщает Юрий Голбан. - Обращающийся BORFIN 22 (YTM 5.97%, Z-спред 370 б.п.) предлагает самую высокую доходность среди выпусков с сопоставимыми кредитными рейтингами «BB-». Довольно широкие Z-спреды и дюрация менее 3-х лет обеспечивают хедж против волатильности рынка. Мы считаем BORFIN 22 привлекательным с точки зрения относительной стоимости, учитывая потенциально высокий спрос на продукцию компании в среднесрочной перспективе и низкие риски санкций".

"Борец" - один из лидеров производства электроцентробежных насосов (ЭЦН), широко применяемых в нефтегазовой отрасли. Борец объединяет инженерные, производственные и сервисные мощности и является одним из ведущих производителей ЭЦН в мире: в 2018 г. на долю компании пришлось 12% мировых продаж и 26% от общего количества установленных скважин ЭЦН.