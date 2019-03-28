Мы ждем увеличения плана Минфина по займам на 2 кв. 2019 г. - Уралсиб

"Вчера Министерство финансов провело последний аукцион в 1 кв. текущего года, и результаты по итогам квартала оказались блестящими. Ведомство перевыполнило план в размере 450 млрд руб. на 14% и привлекло на внутреннем рынке почти 514 млрд руб. При этом с момента отмены лимитов было реализовано облигаций на 401 млрд руб., или 78% от совокупного объема. Наибольшим спросом пользовались среднесрочные бумаги, их Минфин продал почти на 245 млрд руб. Объем размещения длинных выпусков, со сроком обращения от десяти лет, составил примерно 195 млрд руб. В ближайшее время министерство объявит о своих планах на второй квартал текущего года. Несмотря на такие аргументы, как перевыполнение плана в первом квартале и размещение евробондов сверх лимита, мы сомневаемся, что Минфин урежет программу по займам, и ждем увеличения плана на 2 кв. 2019 г.", - отмечает вналитик Уралсиба Ольга Стерина.