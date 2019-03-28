"Севергрупп" может стать главным акционером "Ленты": "позитивно" - Альфа-банк

Как говорится в обзоре Альфа-банка, TPG Group, которой в данный момент принадлежит 34,13% акций "Ленты", может продать свою долю компании Алексея Мордашова "Севергрупп". Подробности сделки не разглашаются. TPG - частный фонд прямых инвестиций и его выход из капитала "Ленты" - одно из ключевых опасений инвесторов в последние два-три года (наряду со структурными проблемами, связанными с форматом гипермаркетов). Таким образом, продажа доли фонда компании "Севергрупп" потенциально снимает риск большого выброса акций на рынке.

"Таким образом, мы считаем новость "позитивной" для акций компании. Ключевой вопрос связан с возможной премией к текущей цене на рынке. Так как акции потеряли примерно половину своей стоимости в прошлом году и сейчас стоят в три раза дешевле, чем при IPO в 2014 г., текущая цена акций может не удовлетворять TPG. В то же время доля фонда сейчас оценивается примерно в $547 млн (против примерно $105 млн, которые фонд заплатили за нее в 2009 г.). Другой ключевой вопрос связан с возможным выставлением оферты миноритарным акционерам, что является важным индикатором корпоративного управления в компании в дальнейшем", - отмечают в Альфа-банке.