Сегодня потери рубля выглядели весьма умеренными на фоне падения остальных валют EM - ИК "Велес Капитал"

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что на валютном рынке к окончанию рабочего дня рубль наряду с большинством валют на развивающихся рынках торговался в минусе к доллару, теряя порядка 0,8% (0,6% в паре с евро). Снижение аппетита инвесторов к риску наблюдалось практически на всех площадках EM, и отечественный рынок не являлся исключением. При этом индекс доллара к шести основным валютам еще в первой половине дня приближался к отметке в 97 пунктов (выше которой последний раз поднимался две недели назад), и к окончанию рабочего дня предпринимал повторные попытки преодоления данного уровня. Однако даже в этих условиях потери рубля выглядели весьма умеренными на фоне падения валют-аналогов по EM. Так, турецкая лира и бразильский реал теряли на форекс более 2%, южноафриканский рэнд - 1,5%.

"С начала текущего года рубль сохраняет лучшую динамику среди валют EM, а за последний месяц уступил по укреплению лишь индийской рупии (при этом остальные валюты-аналоги показали снижение). Мы полагаем, что подобная ситуация представляет отличную возможность для покупки зарубежной валюты на российском рынке по привлекательной цене и уже в ближайшее время ожидаем возвращения пары доллар/рубль на уровень выше 65 руб.", - прогнозирует эксперт ИК.