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27 марта 2019 года 18:02
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ продолжает восстанавливаться - Промсвязьбанк
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ продолжает восстанавливаться, однако вернуться к историческому максимуму марта 2018 года пока выглядит труднодостижимой задачей из-за санкционного давления, отмечает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ продолжила плавно восстанавливаться с начала года после непрерывного снижения с апреля 2018 года, когда были объявлен новый пакет санкций против России. В результате за январь-февраль 2019 года приток средств иностранных инвесторов составил 124 млрд руб., что составляет порядка 25% от суммарного оттока за последние 9 месяцев 2018 года, когда объем портфеля нерезидентов сократился на 0,5 трлн руб. "Покупки ОФЗ поддерживает глобальный аппетит к риску при смягчении риторики ФРС США, а также фундаментальная привлекательность российского госдолга на фоне стабилизации инфляции и сигналов ЦБ РФ относительно возможного снижения ставок уже в текущем году, - указывает Дмитрий Грицкевич. - По итогам марта ждем дальнейшего восстановления доли нерезидентов до 26,5%-26,7%: Минфин разместил в марте госбумаг на 269 млрд руб., тогда как, по заявлениям министерства, на ряде аукционов доля покупок иностранных инвесторов превышала половину. Текущие доходности ОФЗ (длинные и среднесрочные) все еще остаются интересными для покупки под идею смягчения политики ЦБ РФ в конце 2019 - начале 2020 гг., предлагая премии к текущему уровню ключевой ставки 25-55 б.п. Вместе с тем, устойчивость динамики возвращения нерезидентов на российский рынок госбумаг во многом будет определяться дальнейшей санкционной риторикой, которая, в частности, предполагает введение запрета на покупки нового госдолга РФ сроком более 14 дней. Сохранение текущего "status quo" по санкциям позволит увидеть дальнейшее восстановление портфеля ОФЗ нерезидентов, однако возврат к историческому максимуму по доли на рынке ОФЗ (34,5%), которая была зафиксирована в марте 2019 года, пока выглядит весьма труднодостижимой задачей из-за санкционного давления".
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