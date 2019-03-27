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27 марта 2019 года 17:31
Итоги аукционов ОФЗ: спрос на гособлигации срочностью 5-10 лет сохраняется высоким (85,4 млрд руб.) - Промсвязьбанк
Итоги размещения гособлигаций в среду продемонстрировали сохранение высокого интереса инвесторов к рублевым облигациям, полагает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Минфин разместил новый 5-летний выпуск ОФЗ 26227 (погашение 17.07.2024 г.) на 21,4 млрд руб. при спросе 43,8 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 8,09% годовых и содержит премию за первичное размещение в размере 10 б.п. к кривой обращающихся бумаг. Более высокую премию по сравнению с размещением высоколиквидных выпусков Минфин давал и на прошлой неделе при размещении ОФЗ 26226 (7,5 лет), данный выпуск на вторичном рынке торгуется с апсайдом 10 б.п. к суверенной кривой. Новые выпуски хоть и менее ликвидны, но могут быть интересны инвесторам, заинтересованным в повышении доходности своих портфелей, уверен эксперт банка. "Спрос на 10-летний выпуск ОФЗ 26224 также был высоким - 41,5 млрд руб. Минфин удовлетворил заявки на 35,9 млрд руб., доходность по цене отсечения составила 8,32% годовых. Премия к вторичному рынку - 4 б.п., что соответствует ранее заявленной стратегии ведомства. По итогам I квартала Минфин разместил ОФЗ на 514 млрд руб., перевыполнив план (450 млрд руб.). В то же время чистые заимствования с учетом погашения бумаг на 150 млрд руб. составляют 364 млрд руб. и выглядят уже не столь внушительными. В ближайшее время ожидаем, что объем размещения гособлигаций останется высоким. Инвесторов привлекает доходность российских бумаг в условиях смягчения позиции ФРС и ЕЦБ относительно дальнейшей монетарной политики. А у Минфина стоит в планах на текущий год привлечение на внутреннем рынке 1,5 трлн руб. Это соответствует по 375 млрд руб в квартал чистых заимствований. Рынок облигаций достаточно волатилен. Пока конъюнктура остается благоприятной Министерство финансов, вероятно, будет стремиться разместить как можно больший объем гособлигаций", - комментирует Дмитрий Монастыршин.
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