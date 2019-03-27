Фондовый рынок, скорее всего, завершит день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Оптимизм по итогам расследования сговора Д. Трампа и Москвы продержался недолго. Американские законодатели с новым рвением начали создавать другие поводы для давления на РФ. От более сильного падения индексов защитили металлурги, чьи бумаги пытались расти за счёт ослабления рубля. В "плюсе" также были отдельные акции нефтяников. Объём торгов на основной секции "Московской биржи" составил почти 22 млрд рублей к середине дня. Отечественный рынок, скорее всего, завершит день в "минусе", реагируя на очередную волну рисков, связанных с активностью американских законодателей. Рубль также находится под давлением, но аналогичным образом ведут себя другие сырьевые валюты. Однако уже в конце недели ситуация может поменяться, так как в Китае продолжатся переговоры с США по торговым вопросам, поэтому нельзя исключать утечек информации о возможных договорённостях", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков..