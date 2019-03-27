Рублю трудно устоять перед возрастающей тревожностью на рынках - БКС

"В середине недели курс рубля ослабляется до уровней, близких к 64,7 за доллар. На наш взгляд, на рынке продолжает формироваться risk-off. Укрепление рублевого актива в начале недели происходило под воздействием оптимизма от фактора по докладу Мюллера. Мы расценивали данное движение как краткосрочный процесс. Основным фактором, определяющим динамику рубля на ближайшую перспективу, по нашим оценкам, будет являться общий аппетит инвесторов к покупке риска. В отношении сохранения рыночного оптимизма на повышенных уровнях у нас остаются большие сомнения - после сверхмягкой риторики ФРС и слабых данных по Европе на рынках витает тревожность. Полагаем, что в перспективе ближайших недель на рынках может начаться масштабная переоценка факторов риска, что приведет к доминированию тревог и опасений в настроениях инвесторов. Рублю в таких условиях, скорее всего, не удастся сохранять свою феноменальную стойкость. Уже до конца этой недели масштабный налоговый период окончит свое действие, а перспектива апреля, вероятно, будет характеризоваться ослаблением профицита счета текущих операций. Полагаем, что в последние недели курсу нацвалюты удавалось демонстрировать аномальную для других валют ЕМ динамику укрепления на фоне фронтального игнорирования рисков участниками рынка. Мы считаем, что с ростом склонности инвесторов к сворачиванию "риск-аппетитов" весь набор негативных факторов в рубле, который, к слову, за последний период не испытал какого-либо явного ослабления, вновь выйдет на первый план. Геополитический риск на РФ, несмотря на неоднозначный позитив от доклада Мюллера, на наш взгляд, сохраняет свою полную актуальность. В отношении сегодняшних аукционов Минфина мы также видим более сдержанный потенциал объемов размещения в сравнении с рекордами двух предыдущих недель. Активность спроса покупателей на сегодняшних аукционах может стать неплохим индикатором уровня готовности рынка к развороту от risk-on к risk-off. В результате мы считаем, что в течение недели бегство от рисков продолжит свое умеренное усиление. В этой связи ожидаем, что рубль может закончить неделю на уровнях ниже 65, ожидаемый диапазон движения курса до конца недели - 63,9-65,7 рубля за доллар", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.