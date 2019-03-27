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27 марта 2019 года 15:48
Citi добавил акции Сбербанка в фокус-лист бумаг на покупку в регионе CEEMEA, исключил из него Evraz
Citi добавил акции Сбербанка (MOEX: SBER) в фокус-лист наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), но в то же время исключил из него акции Evraz, сообщается в обзоре банка. "Нас привлекает дивидендная доходность акций Сбербанка (наш прогноз 9,5% по итогам 2019 года). Кроме того, мы ожидаем роста цен на нефть, что поддержит рубль и котировки акций компаний РФ, ориентированных на внутренний рынок. И, наконец, мы полагаем, что напряжение между РФ и США может снизиться", - говорится в обзоре. Акции Evraz были исключены из фокус-листа бумаг на покупку в регионе CEEMEA в связи с ограниченным потенциалом роста их рыночной стоимости с текущих уровней. Как сообщается в обзоре, сырьевые аналитики Citi повысили прогноз стоимости нефти марки Brent в третьем квартале 2019 года до $74 за баррель в основном из-за опасений снижения экспорта нефти из Ирана, Венесуэлы, Нигерии и Алжира, а также более значительного, чем ожидалось ранее, сокращения поставок со стороны ОПЕК. Долгосрочная рекомендация для акций Сбербанка и Evraz была подтверждена. Прогнозная стоимость акций Сбербанка, рассчитанная аналитиками Citi, составляет 285 рублей за штуку, а акций Evraz - 6,11 фунта стерлингов. В настоящее время в фокус-лист на покупку в регионе CEEMEA из российских компаний входят Сбербанк и "Газпром" (MOEX: GAZP). Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях): Прогнозная цена Сбербанк - 285,0 (текущая цена - 216,5), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Evraz (цена в фунтах стерлингов) - 6,11 (текущая цена - 6,1), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России, Evraz
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