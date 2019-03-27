Практически все российские акции показывают небольшое снижение - ГК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок в первой половине дня демонстрировал снижение. Главные риски для российских активов вновь связаны с санкциями. Рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня упал на 0,7% и опять опустился чуть ниже отметки 2500 пунктов, при этом валютный индекс РТС потерял почти 1,5% и опустился до отметки 1215 пунктов. Практически все российские акции показывают небольшое снижение в пределах 1%. С технической точки зрения, пока картина остаётся нейтральной, но с прицелом на апрель, стоит готовиться к коррекции. Продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.