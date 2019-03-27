Российская валюта остается под давлением высоких внешнеполитических рисков, а также большой санкционной неопределенности - БКС

"На старте сессии пара USD/RUB продемонстрировала резкий восходящий импульс и продолжает активно повышаться, приблизившись к недельной вершине. Пара EUR/RUB с открытия также демонстрирует поступательный рост. Рубль продолжает планомерно снижаться, несмотря на то, что нефтяные цены в начале наших торгов сохраняли позитивную динамику, находясь недалеко от четырехмесячных вершин. Российская валюта остается под давлением высоких внешнеполитических рисков, а также большой санкционной неопределенности. Кроме того, развивающиеся валютные рынки продолжают демонстрировать слабость из-за опасений, связанных с замедлением мирового экономического роста, а также геополитической напряженности. Пара USD/RUB вновь приблизилась к горизонтальному сопротивлению 64,85. В случае закрытия "часовой свечки" над данным уровнем, скорее всего, восходящее движение продолжится к следующему техническому препятствию в виде статичной области 65,6-65,66", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.