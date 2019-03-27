Ожидаемое ослабление рубля в ближайшие месяцы будет более значительным - Райффайзенбанк

На локальном рынке рублевого долга сложились временные благоприятные условия для сделок wrong way: базисные спреды находятся вблизи минимумов, особенно на коротких сроках (до 6М спреды OIS-Fx swap вблизи нуля или даже отрицательные, от 1 до 3 лет спреды IRS-CCS ниже 100 б.п.), считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Одной из причин узких базисных спредов является наличие избыточной валютной ликвидности, сформировавшейся в банковской системе за 1 кв., благодаря сезонно высокому сальдо счета текущих операций и низким выплатам по внешнему долгу, - полагает эксперт банка. - Другой причиной, которая, по нашему мнению, повлияла именно на короткие базисные спреды, является валютная позиция против рубля у некоторых (крупных) участников, для поддержания которой они готовы привлекать даже дорогое рублевое фондирование вместо того, чтобы сократить ОВП (по-видимому, ожидаемое ими ослабление рубля в ближайшие месяцы будет более значительным)".

Наличие таких участников в налоговые периоды приводит к появлению временных аномалий на денежном рынке. Эксперт банка напомнил, что после завершения налогового периода в прошлом месяце появилась рублевая задолженность банков по дорогому свопу перед ЦБ РФ (под 8,75% годовых). Однако тогда ставка RUONIA почти никак не отреагировала на это, поскольку банки по каким-то причинам привлекали своп лишь в вечерние часы (когда в «стакане» USD_TODTOM остается лишь ЦБ РФ). "В этом смысле сейчас участники ведут себя более эффективно, поэтому описанный эффект (повышение рублевой ставки по валютному свопу) отразился на RUONIA (по данным на позавчера, ставка взлетела на 36 б.п. до 7,81%). По нашим оценкам, избыток валютной ликвидности начнет истощаться, начиная с апреля (изза снижения сальдо счета текущих операций, а также оттока капитала, в том числе, с выплатами по внешнему долгу), что будет способствовать возвращению базисных спредов к своим нормальным 12-месячным средним значениям (70 б.п. по 3M OIS-FX Swap, 138 б.п. по 1y IRS-CCS). Рекомендуем покупать IRS и продавать ССS", - резюмирует аналитик Райффайзенбанка.