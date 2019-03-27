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27 марта 2019 года 14:36
Объем корпоративных размещений еврооблигаций России в этом году может превзойти $10 млрд - ITI Capital
"Приход ранней весны ознаменовался спросом на активы развивающихся стран, который растет на фоне ухудшения ожиданий по долларовым ставкам и запуску глобальной программы стимулирования 2.0. В этих условиях первичный рынок внешних заимствований российских эмитентов восстанавливается после продолжительной паузы, связанной с геополитическими рисками, которые, впрочем, остаются актуальными", - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Лучко. По оценкам эксперта, корпоративные эмитенты в этом году смогут разместить более $10 млрд, что сопоставимо с уровнем 2017 г. Наш прогноз не учитывает жестких санкций США, которые могут ударить по ОФЗ и свести на нет спрос на новые размещения. Следуя логике рефинансирования, объем размещений за исключением эмитентов из финансового сектора и суверенных облигаций, может достичь $11 млрд. В основном это компании металлургического сектора, у которых более кроткая дюрация (до трех лет) и последние размещения проходили не ранее второго полугодия 2017 г., полагает Искандер Луцко. В 2017 г. компании разместили еврооблигации на $20 млрд, из них на $14 млрд - собственно в долларах. В 2018 г. объем размещений сократился в пять раз. Если всем компаниям, в том числе банкам, удастся разместиться, совокупный объем долларовых выпусков может превзойти показатель 2017 г. "Эйфория на развивающихся рынках стимулирует спрос на рисковые активы и открывает возможности для российских эмитентов, - указывает эксперт ITI Capital. - Основная причина - разворот ключевых глобальных центральных банков в сторону смягчения политики и снижение ключевых ставок. Это факторы стимулирования и поддержки в условиях рисков экономического замедления и рецессии, которые повсеместно усиливаются, особенно в еврозоне и отдельных странах EM, преимущественно ЛАТАМ. Согласно последним размещениям, даже при суверенных выпусках, таких как Россия 2035, предлагается высокая премия к кривой. В случае Евраза на момент сбора заявок премия превышала 40 б.п., что подразумевает потенциал роста цены на 1-1,5% от номинала. Если сохранится высокая премия на момент book-building, как в случае с Евразом (книга была переподписана втрое), бумаги многих эмитентов продолжат пользоваться избыточным спросом. Мы считаем, что эмитенты предлагают щедрую премию, учитывая потенциал роста цены - по многим долларовым корпоративным выпускам - не более 0,5% на длинной кривой, или 10 б.п. по доходности, исходя из доавгустовских уровней; исходя из уровней, предшествующих санкциям против Русала в апреле, рост цены на 2% и снижение доходности на 25-30 б.п. Наш прогноз не учитывает санкционные риски и риски глобальной коррекции, которые ежедневно возрастают из-за существенного перегрева на развивающихся рынках и плохой экономической статистики".
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