Мировой автомобильный рынок несет риски для инвесторов - Julius Baer

Автомобильный рынок Китая в 2018 году перешел от бурного роста к падению. В начале текущего года продажи машин держались на очень низком уровне, и их объемы уступали аналогичному периоду годом ранее, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. На этом фоне сектор электромобилей до сих пор оставался единственным островком роста: доля продаж на внутреннем рынке в последнее время выросла до 8%. Однако до конца текущего года этот сегмент столкнется с повышенным негативным давлением.

Kитайские власти объявили долгожданные условия предоставления субсидий на покупку автомобилей в 2019 году, которые оказались более строгими, чем ожидалось. Размер государственных субсидий сократится в среднем на 50-60%, а наибольшие преференции будут отдаваться более технологичным моделям с большей дальностью пробега. При этом в стране продолжается переход к системе рыночного кредитования, а во многих городах действуют различные локальные меры поддержки сектора, отличающиеся небольшим размером.

"Сокращение субсидий приведет к ускорению процесса консолидации китайского автомобильного рынка и окажет ограниченный эффект на мировых автопроизводителей из-за их незначительного присутствия в КНР. Фактор субсидий был важным для сектора, но эффект последних событий проявится лишь со временем, когда появятся данные по финансовым потокам. Текущая динамика мирового автомобильного рынка в целом и китайского в частности оставляет желать лучшего и создает дополнительные риски для инвесторов. Мы рекомендуем воздержаться от вложений в секторе транспорта будущего", - прогнозирует Норберт Рюкер.