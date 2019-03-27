Уже в ближайшее время ожидаем возвращения пары доллар/рубль выше 65 руб. - ИК "Велес Капитал"

К середине дня в среду рубль наряду с большинством валют на развивающихся рынках торговался в минусе к доллару, теряя порядка 0,5% (и столько же в паре с евро), констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Снижение аппетита инвесторов к риску наблюдалось практически на всех площадках EM, и отечественный рынок не являлся исключением. При этом индекс доллара к шести основным валютам в первой половине дня приближался к отметке в 97 пунктов, выше которой последний раз поднимался две недели назад.

На валютном рынке рубль с начала года демонстрирует лучшую динамику среди валют EM, а за последний месяц уступил по укреплению лишь индийской рупии (при этом остальные валюты-аналоги показали снижение). Эксперт ИК полагает, что подобная ситуация представляет отличную возможность для покупки зарубежной валюты на российском рынке по привлекательной цене и уже в ближайшее время ожидает возвращения пары доллар/рубль выше 65 руб.

"На внутреннем денежном рынке после оттока рублевой ликвидности на основные налоговые платежи сохраняется давление на ставки, - указыывает Юрий Кравченко. - Ставка MosPrime o/n держится вблизи годовых максимумов, а спрос банков на аукционах РЕПО o/n с Федеральным казначейством превышает 100 млрд руб. Впрочем, уже сегодня в банковскую систему с аукционных депозитов в ЦБ вернется в чистом виде почти 300 млрд руб., что несколько снизит напряженность на рынке перед финальными налоговыми платежами в четверг. Стоит добавить, что в среду ЦБ рапортовал о дальнейшем снижении инфляционных ожиданий после их всплеска в декабре 2018 г. - январе 2019 г. В частности, в марте инфляционные ожидания вернулись к однозначной отметке, сократившись с 10,1% до 9,1%. Мы полагаем, что снижение инфляционных ожиданий наряду со смягчением риторики ЦБ в последнем пресс-релизе повышает вероятность снижения ключевой ставки на следующем опорном заседании в июне".