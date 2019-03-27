В качестве долгосрочной цели стоит рассматривать отметку 68 или даже 70 рублей за доллар - FxPro

" Осторожность инвесторов на российском рынке продолжает подтачивать позиции национальной валюты, несмотря на сравнительно благоприятный внешний фон. USD/RUB в среду днем повышается на 24 копейки до 64.64, после роста на 31 копейку днем ранее. EURRUB прибавляет 22 копейки, доходя до 72.81, после укрепления на 8 копеек по итогам вторника. При этом глобальные фондовые рынки сохраняют преимущественно позитивный настрой, в том числе, поддержанный ростом котировок сырья и сырьевых компаний. Как мы отмечали ранее, рубль стоит в стороне от всеобщего тренда, вероятно, исчерпав значительную часть своего потенциала укрепления после впечатляющего ралли с начала года", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Немаловажным фундаментальным препятствием на пути его роста, по мнению эксперта, является переход к более мягкой риторике Банка России. От обещаний нескольких повышений ставки риторика сдвинулась к "возможности понижения уже в 2019". Такой поворот, безусловно, оказывает давление на доходность облигаций и ставит под сомнения радостные перспективы рубля, потенциально сокращая привлекательность рублевых долговых бумаг.

"Динамика рынка форекс в течение предыдущих дней также заставляет задуматься о высоких шансах на разворот российской валюты к снижению. Уткнувшись в серьезную поддержку вблизи 64 за доллар, USD/RUB растеряла импульс снижения, став уязвимой для коррекционного отката в краткосрочной перспективе. Потенциально, она способна откатиться в область 65.50. Однако в качестве долгосрочной цели стоит рассматривать отметку 68 или даже 70. Такой сценарий может реализоваться в случае негативного настроя на рынках развивающихся стран, а также при неблагоприятном развитии вопроса антироссийских санкций", - заключает Александр Купцикевич.