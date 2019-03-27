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27 марта 2019 года 12:53
Подтверждаем рекомендацию по акциям "ОГК-2" "Покупать" с потенциалом роста 27% - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "ОГК-2". Прибыль компании выросла на 15%, достигнув рекордных 8,3 млрд руб. Рост денежного потока составил 51% и позволил погасить 25% чистого долга. Ожидается дальнейший прогресс по прибыли и дивидендам, и аналитики подтверждают рекомендацию по акциям "ОГК-2" "Покупать" с потенциалом роста 27%. Отчетность компании по итогам года раскрыла рост прибыли на 15% до рекордных 8,3 млрд руб. в основном за счет неоперационных факторов - меньших списаний по активам, снижения процентных расходов и налога на прибыль в сравнении с прошлым годом. Компания отразила обесценение активов в размере около 1,8 млрд руб., что почти в два раза ниже, чем в прошлом году. Скорректированная EBITDA снизилась на 5,5% до 28,7 млрд руб., скорректированная прибыль - на 3,7% до 9,7 млрд руб. Производственный отчет при этом вышел слабый - полезный отпуск электроэнергии сократился в прошлом году на 7,3%. Главным положительным моментом отчета стал рост денежного потока и улучшение кредитных метрик. Денежный поток повысился на 51% до 22 млрд руб., после уплаты процентов удвоился до 17,6 млрд руб., что позволило компании сократить четверть чистого долга до 41 млрд руб. или 1,5х EBITDA и снизить финансовые расходы на 28% или 1,7 млрд руб. Прогнозы остаются умеренно позитивными - ожидается рост прибыли на 10% в 2019 году и на 4% в 2020 году. Денежный поток будет оставаться положительным, хотя и снизится на фоне роста капитальных затрат. В вопросе аллокации ресурсов ожидается, что компания продолжит текущую политику распределения средств главным образом на капитальные вложения и погашение долга. По итогам 2017 года были выплачены рекордные дивиденды 1,7 млрд руб. или 0,0163 руб. на акцию, исходя из распределения 26% прибыли по РСБУ или 24% прибыли по МСФО. В этом году не ожидается существенных изменений по доле распределения, прогноз дивиденда по итогам 2018 года - 0,0235 руб. с доходностью 6,5% при среднеотраслевой 7,8%. "Мы подтверждаем рекомендацию по акциям ОГК-2 "Покупать" и целевую цену 0,46 руб. на год. В сравнении с российской генерацией акции OGKB оцениваются примерно на уровне отрасли, в сравнении с аналогами в развивающихся странах наблюдается существенная недооценка. Потенциал роста мы оцениваем в 27% от текущих уровней", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.
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Компании упоминаемые в новости: ОГК-2
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