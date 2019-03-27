Мордашов может приобрести долю в сети «Лента» – позитивно - БКС Глобал Маркетс

Владелец Северстали Алексей Мордашов обсуждает покупку доли в розничной сети «Лента», пишут Ведомости. Детали не раскрываются.

"Мордашов может приобрести долю в сети «Лента». В случае заключения сделки возможна премия к рынку и последующий выкуп, что создает позитивные ожидания для динамики акций ритейлера, - комментируют новость эксперты БКС Глобал Маркетс. - Лента, как одна из крупных российских розничных сетей, может создать синергетический эффект для онлайн-сервиса «Утконос», которым уже владеет Мордашов. Возможная покупка объясняет недавнее ралли котировок LNTA (более чем на 20% за две недели). В случае заключения сделки мы ожидаем премию к рынку. Напомним, что группа TPG и VTB Capital получили контроль над ритейлером в 2011 г., оценив компанию в $2.6 млрд (60%-ная премия к текущей рыночной капитализации). За сменой акционеров может последовать выкуп, что создает позитивные ожидания для динамики акций".