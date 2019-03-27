АФК "Система" вновь выходит на первичный рынок долга - Уралсиб

"Сегодня с 11:00 до 15:00 мск проходит "букбилдинг" по новому "бонду" АФК "Система" объемом 10 млрд руб. Инвесторам предложена серия 001Р-10 с офертой через три с половиной года. Ориентир ставки первого купона был заявлен в диапазоне 10–10,15% годовых, что эквивалентно доходности к оферте в размере 10,25–10,41% и спреду к кривой ОФЗ порядка 235–250 б.п. Буквально в начале марта "Система" выходила на рынок рублевого долга с выпуском серии 001Р-09 на 10 млрд руб., продав его под ставку купона 9,9% годовых на срок до оферты через три года. В момент размещения ставка купона 9,9% годовых означала, что эмитент дает инвесторам премию к кривой ОФЗ около 215 б.п. Учитывая, что новый "бонд" будет примерно на полгода длиннее, то спред к кривой госбумаг может составить порядка 220–225 б.п. Это означает, что ориентир купона может быть снижен сегодня в ходе сбора заявок. Размещение нового выпуска на бирже запланировано на 5 апреля", - отмечает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.