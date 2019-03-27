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27 марта 2019 года 12:08
Veon: Telenor выставил на продажу 100 млн акций по цене $2,16 за ADS, негативно - Альфа банк
"Компания VEON Ltd. (VEON US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера после закрытия американского рынка объявила о том, что второй крупнейший акционер компании - Telenor East Holding II AS (Telenor") - выставил на продажу 85 млн обыкновенных акций Veon в форме ADS (американские депозитарные акции), что эквивалентно 4,9% акций в свободном обращении, - отмечают аналитики Альфа банка. - Позднее, ночью, Veon заявила в отдельном пресс-релизе о том, что Telenor намерен выставить 100 млн акций в форме ADS (5,7% акционерного капитала) по цене $2,16 за ADS". Veon не предлагает никаких новых ADS в этой сделке и не получит никаких доходов от продажи ADS компанией Telenor, подчеркивают эксперты банка. Продажа ADS Telenor не приведет к размыванию выпущенных обыкновенных акций и акций в свободном обращении; В результате оферты доля Telenor в компании Veon снизится с нынешних 14,6% до 8,9%; доля акций в свободном обращении вырастет с 29,2% до 34,9%; мажоритарному акционеру - компании Letter One - принадлежит 47,9% акций компании; Эта оферта со стороны Telenor следует за предыдущими тремя предложениями акций на рынок, реализованными в 2016-2017 гг. - в общей сложности на 302,5 млн акций, или 17,2% акций компании. 100 млн акций нынешней оферты составляют 19,5% акций в свободном обращении Veon; Цена оферты $2,16 отражает дисконт 8% к цене закрытия акций на NASDAQ 26 марта и находится ниже исторического минимума VEON $2,20, зафиксированного в апрее прошлого года; в ходе двух предыдущих оферт (соответственно на 21% и 20% акций в свободном обращении) акции Veon предлагались с дисконтом 1,4-6,5% к их рыночной цене; "Veon сейчас торгуется по низким мультипликаторам, однако ему не хватает краткосрочных катализаторов роста, из-за чего многие инвесторы избегают этих бумаг. Мы считаем, что оферта может стать хорошим моментом для инвестиций в эти бумаги в расчете на дивидендные выплаты - компания объявила о выплате дивидендов в размере $0,29 на одну ADS по итогам 2018 г. при доходности 12% к вчерашней цене закрытия и намерена стабильно выплачивать дивиденды, увеличивая их в дальнейшем. Мы считаем, что Telenor продолжит сокращать свою долю в Veon в ближайшие 2-3 года (мы считаем, что доля компании, в конечном счете, будет доведена до нулевой) и, учитывая отсутствие стратегического покупателя на этот актив, риск навеса акций VEON сохранится", - резюмируют эксперты Альфа банка.
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Компании упоминаемые в новости: VEON
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