Среди факторов поддержки для рубля остаются размещения ОФЗ, а также уплата налога на прибыль - "Нордеа Банк"

"Российская валюта начала торги среды под умеренным давлением, реагируя на обострение санкционной риторики. Накануне сенатор Линдси Грэм, автор законопроектов DASKAA 2018 и 2019, вновь заговорил о необходимости ужесточения санкций в отношении России. Обострение риторики было привязано к публикации доклада Мюллера, в котором сохраняются обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы. Заявления Грэма возвращают в поле зрения рынка тему санкций, но для более существенного влияния на российскую валюту рассмотрение законопроекта должно перейти в более активную фазу. До конца недели среди факторов поддержки для рубля остаются сегодняшние размещения ОФЗ, которые в свете заявлений Грэма могут быть чуть менее успешными, а также уплата налога на прибыль в четверг. Фактор предстоящих украинских выборов может сформировать умеренное давление на рубль к концу недели", - отмечают аналитики Нордеа Банка".