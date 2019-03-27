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27 марта 2019 года 11:47
Среди факторов поддержки для рубля остаются размещения ОФЗ, а также уплата налога на прибыль - "Нордеа Банк"
"Российская валюта начала торги среды под умеренным давлением, реагируя на обострение санкционной риторики. Накануне сенатор Линдси Грэм, автор законопроектов DASKAA 2018 и 2019, вновь заговорил о необходимости ужесточения санкций в отношении России. Обострение риторики было привязано к публикации доклада Мюллера, в котором сохраняются обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы. Заявления Грэма возвращают в поле зрения рынка тему санкций, но для более существенного влияния на российскую валюту рассмотрение законопроекта должно перейти в более активную фазу. До конца недели среди факторов поддержки для рубля остаются сегодняшние размещения ОФЗ, которые в свете заявлений Грэма могут быть чуть менее успешными, а также уплата налога на прибыль в четверг. Фактор предстоящих украинских выборов может сформировать умеренное давление на рубль к концу недели", - отмечают аналитики Нордеа Банка".
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27 марта 2019 года 11:29
"Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно растут, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68,2/bbl, WTI – $59,9/bbl. Помимо сделки ОПЕК+, которая позитивно влияет на нефтяные контракты в среднесрочной перспективе,... читать дальше
.27 марта 2019 года 11:06
"В начале недели в Венесуэле было зафиксировано очередное масштабное отключение электроэнергии. В результате главный нефтеэкспортный порт страны не смог восстановить нормальную работу. Последняя партия нефти была отгружена 24 марта (согласно данным Refinitiv Eikon). Очередные проблемы в нефтяной... читать дальше
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.27 марта 2019 года 09:34
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.26 марта 2019 года 14:58
Динамика экономики Германии находится под воздействием разнонаправленных сил, что, по мнению экономиста Julius Baer Дэвида Коля, проявляется в нестабильности и асинхронности движения различных индикаторов. Так, индекс деловых настроений PMI на прошлой неделе упал до минимума с периода европейского... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:33
Страх надвигающейся рецессии в США охватил рынок Восстановительный рост американских акций, с которого начался этот год и который позже перерос в эйфорию на фоне смягчения риторики ФРС и надежд на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США, похоже, имеет все меньше шансов на... читать дальше
.26 марта 2019 года 13:37
"Фондовые рынки потеряли более 2.5% в ходе масштабной распродажи в конце прошлой недели, а в понедельник продолжили снижаться, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Все это происходило на страхах, что долговые рынки могут подавать реальный сигнал скорой рецессии в США. Однако мировые... читать дальше
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