Veon: Telenor разместит 100 млн акций Veon – негативно - БКС Глобал Маркетс

Telenor размещает 100 млн акций Veon по цене $2.16 за одну депозитарную акцию, что соответствует 5.7% акционерного капитала, сообщила пресс-служба Veon. Цена размещения предполагает дисконт 8% к вчерашнему закрытию. Продажа завершится ориентировочно в пятницу, 29 марта. Запрет для Telenor на дальнейшее сокращение ее доли в Veon (lock-up) будет действовать 60 дней. После завершения продажи у Telenor останется 9%-ная доля в Veon., напоминает аналитик БКС Глобал Маркетс Мария Суханова. У Telenor есть размещенный выпуск конвертируемых облигаций с погашением в сентябре, по которому в качестве базового актива выступают акции Veon (цена конвертации $3.9).

По мнению эксперта БКС Глобал Маркетс, новость о том, что Telenor разместит 100 млн акций Veon негативна. "Решение Telenor уменьшить свою долю не стало сюрпризом, однако мы не ожидали, что это произойдет при таких низких уровнях котировок, - указывает Мария Суханова. - Риск навеса сохранится, поскольку у Telenor останется 9%".