Краткосрочные ориентиры Brent - $67,5-69,5/bbl - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно растут, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68,2/bbl, WTI – $59,9/bbl. Помимо сделки ОПЕК+, которая позитивно влияет на нефтяные контракты в среднесрочной перспективе, уже второй день поддержку котировкам оказывает напряжённая ситуация в Венесуэле. Так, 18 из 23 штатов страны остались без энергоснабжения из-за отключения электричества, а работа на нескольких крупнейших венесуэльских месторождениях нефти была остановлена. Кроме того, цены на нефть позитивно отреагировали на заявления министра энергетики России А. Новака о том, что российская сторона в скором времени достигнет полного выполнения своих обязательств по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Отметим, что вчера были опубликованы предварительные данные по запасам нефти в США от API, которые свидетельствовали о росте запасов (+2 mb) на прошлой неделе. Сегодня участники рынка будут ожидать публикацию официальной статистики по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах от Минэнерго США. Краткосрочные ориентиры на Brent - $67,5-69,5/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".