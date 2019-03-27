.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рекомендуем участвовать в размещении нового выпуска рублевых еврооблигаций РЖД - БКС Глобал Маркетс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 марта 2019 года 11:34
Рекомендуем участвовать в размещении нового выпуска рублевых еврооблигаций РЖД - БКС Глобал Маркетс
РЖД размещает новый выпуск рублевых еврооблигаций. "Нам нравится кредитный профиль РЖД, который является одним из сильнейших среди российских эмитентов еврооблигаций, - отмечается в аналитическом отзоре БКС Глобал Маркетс. - Мы считаем, что государство продолжит поддерживать компанию, играющую ключевую роль в российской экономике. Справедливая YTM, по нашим оценкам, составляет 8.80-8.85% для 6-летних бумаг и 8.90-8.95% – для евробондов со сроком обращения семь лет. Мы рекомендуем участвовать в размещении при доходности свыше обозначенных уровней". РЖД разместят новый выпуск рублевых еврооблигаций. Маркетинг 6- или 7-летних рублевых еврооблигаций начнется 28-29 марта. Для компании размещение евробондов станет первым с 2017 г. "Справедливая YTM 8.80-8.85% для 6-летних бумаг и 8.90-8.95% – для 7-летних, - указывают эксперты БКС. - Компания решила воспользоваться благоприятным периодом (глобальный спрос на риск, интерес к российскому долгу) после успешного размещения суверенных еврооблигаций на прошлой неделе и предложить новый выпуск еврооблигаций. Некоторые российские эмитенты уже разместили еврооблигации в последние дни: EUCHEM 24 и EVRAZ 24. Новый выпуск РЖД улучшит график погашения долга, учитывая предстоящее в апреле погашение RURAIL 19RUB (в обращении RUB 37.5 млрд). Более длинный обращающийся RURAIL 24RUBN (YTM 8.75%) торгуется с премией порядка 85 б.п. к кривой ОФЗ. Мы полагаем, что новый 6-летний выпуск должен предлагать премию 85-90 б.п., что соответствует YTM 8.80-8.85%. Премия 7-летних бумаг к кривой ОФЗ, по нашим оценкам, составит 90-95 б.п., что соответствует YTM 8.90-8.95%".
.
Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ
.
27 марта 2019 года 11:29
"Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно растут, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68,2/bbl, WTI – $59,9/bbl. Помимо сделки ОПЕК+, которая позитивно влияет на нефтяные контракты в среднесрочной перспективе,... читать дальше
.27 марта 2019 года 11:06
"В начале недели в Венесуэле было зафиксировано очередное масштабное отключение электроэнергии. В результате главный нефтеэкспортный порт страны не смог восстановить нормальную работу. Последняя партия нефти была отгружена 24 марта (согласно данным Refinitiv Eikon). Очередные проблемы в нефтяной... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:44
"Нефть на сегодняшнее утро пытается пробить верхнюю границу диапазона 66-68 долл./барр. и закрепиться выше. Из новостей можно отметить продолжающиеся проблемы с поставками нефти из Венесуэлы на фоне перебоев с электричеством, а также подтверждение Россией планового сокращения добычи до конца... читать дальше
.27 марта 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные движения. Цены на нефть эталонных марок продолжают позитивную динамику в среду. читать дальше
.26 марта 2019 года 17:32
В понедельник члены британского парламента проголосовали за межпартийное соглашение по организации в среду серии голосований по различным вариантам дальнейших действий, связанным с Brexit, для поиска сценария выхода страны из ЕС, который сможет получить одобрение большинства. Несмотря на то, что... читать дальше
.26 марта 2019 года 16:25
"Во вторник нефтяные цены восстановляются до уровней $67,5. Факторы фундаментальной поддержки с определенным успехом выводят нефтяной актив из-под давления со стороны risk-off, формирующегося на рынках. Набор драйверов движения нефтяных цен за последние дни не претерпел значимых изменений. Встреча... читать дальше
.26 марта 2019 года 15:43
"Курс фунт/доллар после падения до отметки 1,3156 вырос до уровня 1,3259. Исходя из последних событий, третье голосование в британском парламенте о соглашении по Брекситу, предлагаемом правительством, может состояться в четверг. Некоторую поддержку курсу фунта оказывает тот факт, что группа... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:58
Динамика экономики Германии находится под воздействием разнонаправленных сил, что, по мнению экономиста Julius Baer Дэвида Коля, проявляется в нестабильности и асинхронности движения различных индикаторов. Так, индекс деловых настроений PMI на прошлой неделе упал до минимума с периода европейского... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:33
Страх надвигающейся рецессии в США охватил рынок Восстановительный рост американских акций, с которого начался этот год и который позже перерос в эйфорию на фоне смягчения риторики ФРС и надежд на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США, похоже, имеет все меньше шансов на... читать дальше
.26 марта 2019 года 13:37
"Фондовые рынки потеряли более 2.5% в ходе масштабной распродажи в конце прошлой недели, а в понедельник продолжили снижаться, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Все это происходило на страхах, что долговые рынки могут подавать реальный сигнал скорой рецессии в США. Однако мировые... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.