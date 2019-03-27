Рекомендуем участвовать в размещении нового выпуска рублевых еврооблигаций РЖД - БКС Глобал Маркетс

РЖД размещает новый выпуск рублевых еврооблигаций. "Нам нравится кредитный профиль РЖД, который является одним из сильнейших среди российских эмитентов еврооблигаций, - отмечается в аналитическом отзоре БКС Глобал Маркетс. - Мы считаем, что государство продолжит поддерживать компанию, играющую ключевую роль в российской экономике. Справедливая YTM, по нашим оценкам, составляет 8.80-8.85% для 6-летних бумаг и 8.90-8.95% – для евробондов со сроком обращения семь лет. Мы рекомендуем участвовать в размещении при доходности свыше обозначенных уровней".

РЖД разместят новый выпуск рублевых еврооблигаций. Маркетинг 6- или 7-летних рублевых еврооблигаций начнется 28-29 марта. Для компании размещение евробондов станет первым с 2017 г. "Справедливая YTM 8.80-8.85% для 6-летних бумаг и 8.90-8.95% – для 7-летних, - указывают эксперты БКС. - Компания решила воспользоваться благоприятным периодом (глобальный спрос на риск, интерес к российскому долгу) после успешного размещения суверенных еврооблигаций на прошлой неделе и предложить новый выпуск еврооблигаций. Некоторые российские эмитенты уже разместили еврооблигации в последние дни: EUCHEM 24 и EVRAZ 24. Новый выпуск РЖД улучшит график погашения долга, учитывая предстоящее в апреле погашение RURAIL 19RUB (в обращении RUB 37.5 млрд). Более длинный обращающийся RURAIL 24RUBN (YTM 8.75%) торгуется с премией порядка 85 б.п. к кривой ОФЗ. Мы полагаем, что новый 6-летний выпуск должен предлагать премию 85-90 б.п., что соответствует YTM 8.80-8.85%. Премия 7-летних бумаг к кривой ОФЗ, по нашим оценкам, составит 90-95 б.п., что соответствует YTM 8.90-8.95%".