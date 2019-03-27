Снижение рубля может быть ограничено посредством устранения спроса со стороны Минфина - РФПИ

"Несмотря на улучшение ситуации на фондовых площадках в мире, основные ЕМ валюты вчера показали снижение к USD в пределах 0.1-1.3%. Рубль на этом фоне оставался ближе к аутсайдерам со снижением на 0.5%, хотя в течение дня колебания проходили в довольно узком диапазоне 64.10-64.45/USD. Обороты торгов возобновили снижение, что неудивительно, учитывая приближение конца мартовского периода. Из новостей стоит отметить лишь комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, повторившей тезис о возможности приостановки всех операций по покупке валюты для Минфина в случае возникновения рисков для финансовой стабильности. Но, с нашей точки зрения, новостью это не является, если вспомнить соответствующее сентябрьское решение в прошлом году. В сухом остатке это означает, что в негативном сценарии неожиданных внешних шоков снижение рубля может быть ограничено посредством устранения спроса со стороны Минфина. Что касается краткосрочной перспективы, то в условиях возможного снижения предложения валюты от экспортеров дальнейший рост рубля будет реализован только при наличии веских оснований с внешних площадок и/или роста цен на нефть", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.