Перебои поставок из Венесуэлы поддерживают цены на нефть - БКС

"В начале недели в Венесуэле было зафиксировано очередное масштабное отключение электроэнергии. В результате главный нефтеэкспортный порт страны не смог восстановить нормальную работу. Последняя партия нефти была отгружена 24 марта (согласно данным Refinitiv Eikon). Очередные проблемы в нефтяной отрасли Венесуэлы усилили ожидания более быстрого снижения экспорта из страны и поддержали нефтяные цены в минувший торговый день. Фьючерсы на Brent сегодня с утра вновь приближаются к отметке $68 за баррель. быстрое восстановление цен после падения в конце прошлой недели сигнализирует о сохранении позитивного сентимента, несмотря на сдерживающие факторы в виде угрозы замедления глобальной экономики. Техническое сопротивление расположено на отметке $68,5. В целом после его преодоления возможно достижение $70 за баррель. Сегодня ночью были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,9 млн баррелей (до 448,8 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали снижения на 1,2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 688 000 баррелей. Запасы бензина упали на 3,5 млн баррелей (прогноз -2,8 млн), запасы дистиллятов снизились на 4,3 млн баррелей (прогноз -896 000). Импорт нефти за неделю вырос на 294 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 6,6 млн б/с. Рынок отреагировал на статистику сдержанно. Снижение запасов является негативным фактором, однако более существенное, чем ожидалось, снижение нефтепродуктов является признаком устойчивого спроса. Сегодня будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 17:30 мск, которые считаются более достоверными и будут отслеживаться участниками рынка. Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на +0,25% к уровням закрытия предыдущего дня", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.