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27 марта 2019 года 11:06
Перебои поставок из Венесуэлы поддерживают цены на нефть - БКС
"В начале недели в Венесуэле было зафиксировано очередное масштабное отключение электроэнергии. В результате главный нефтеэкспортный порт страны не смог восстановить нормальную работу. Последняя партия нефти была отгружена 24 марта (согласно данным Refinitiv Eikon). Очередные проблемы в нефтяной отрасли Венесуэлы усилили ожидания более быстрого снижения экспорта из страны и поддержали нефтяные цены в минувший торговый день. Фьючерсы на Brent сегодня с утра вновь приближаются к отметке $68 за баррель. быстрое восстановление цен после падения в конце прошлой недели сигнализирует о сохранении позитивного сентимента, несмотря на сдерживающие факторы в виде угрозы замедления глобальной экономики. Техническое сопротивление расположено на отметке $68,5. В целом после его преодоления возможно достижение $70 за баррель. Сегодня ночью были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,9 млн баррелей (до 448,8 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали снижения на 1,2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 688 000 баррелей. Запасы бензина упали на 3,5 млн баррелей (прогноз -2,8 млн), запасы дистиллятов снизились на 4,3 млн баррелей (прогноз -896 000). Импорт нефти за неделю вырос на 294 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 6,6 млн б/с. Рынок отреагировал на статистику сдержанно. Снижение запасов является негативным фактором, однако более существенное, чем ожидалось, снижение нефтепродуктов является признаком устойчивого спроса. Сегодня будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 17:30 мск, которые считаются более достоверными и будут отслеживаться участниками рынка. Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на +0,25% к уровням закрытия предыдущего дня", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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27 марта 2019 года 11:29
"Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно растут, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68,2/bbl, WTI – $59,9/bbl. Помимо сделки ОПЕК+, которая позитивно влияет на нефтяные контракты в среднесрочной перспективе,... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:44
"Нефть на сегодняшнее утро пытается пробить верхнюю границу диапазона 66-68 долл./барр. и закрепиться выше. Из новостей можно отметить продолжающиеся проблемы с поставками нефти из Венесуэлы на фоне перебоев с электричеством, а также подтверждение Россией планового сокращения добычи до конца... читать дальше
.27 марта 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные движения. Цены на нефть эталонных марок продолжают позитивную динамику в среду. читать дальше
.26 марта 2019 года 17:32
В понедельник члены британского парламента проголосовали за межпартийное соглашение по организации в среду серии голосований по различным вариантам дальнейших действий, связанным с Brexit, для поиска сценария выхода страны из ЕС, который сможет получить одобрение большинства. Несмотря на то, что... читать дальше
.26 марта 2019 года 16:25
"Во вторник нефтяные цены восстановляются до уровней $67,5. Факторы фундаментальной поддержки с определенным успехом выводят нефтяной актив из-под давления со стороны risk-off, формирующегося на рынках. Набор драйверов движения нефтяных цен за последние дни не претерпел значимых изменений. Встреча... читать дальше
.26 марта 2019 года 15:43
"Курс фунт/доллар после падения до отметки 1,3156 вырос до уровня 1,3259. Исходя из последних событий, третье голосование в британском парламенте о соглашении по Брекситу, предлагаемом правительством, может состояться в четверг. Некоторую поддержку курсу фунта оказывает тот факт, что группа... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:58
Динамика экономики Германии находится под воздействием разнонаправленных сил, что, по мнению экономиста Julius Baer Дэвида Коля, проявляется в нестабильности и асинхронности движения различных индикаторов. Так, индекс деловых настроений PMI на прошлой неделе упал до минимума с периода европейского... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:33
Страх надвигающейся рецессии в США охватил рынок Восстановительный рост американских акций, с которого начался этот год и который позже перерос в эйфорию на фоне смягчения риторики ФРС и надежд на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США, похоже, имеет все меньше шансов на... читать дальше
.26 марта 2019 года 13:37
"Фондовые рынки потеряли более 2.5% в ходе масштабной распродажи в конце прошлой недели, а в понедельник продолжили снижаться, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Все это происходило на страхах, что долговые рынки могут подавать реальный сигнал скорой рецессии в США. Однако мировые... читать дальше
.26 марта 2019 года 12:39
На котировки нефти оказывает наиболее существенное влияние усиление страхов приближения глобальной рецессии - Банк "Санкт-Петербург"
"В условиях глобального снижения аппетита инвесторов к рисковым активам из-за опасений приближения рецессии цена нефти Brent после пятничного падения более чем на 2% (до $66,2/барр. в моменте) вчера умеренно восстанавливалась. Сегодня продолжает укрепляться, торгуясь выше $67,5/барр. США... читать дальше
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