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27 марта 2019 года 10:07
С технической точки зрения, значимых препятствий для дальнейшего повышения на рынке акций все еще нет - ИК "Велес Капитал"
"Индексы МосБиржи и РТС завершили торги вторника повышением, а рублевый индикатор закрепился выше сопротивления 2505 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают отметки 2520 и 1240 пунктов, которые могут несколько ослабить пыл краткосрочных "быков". В целом, с технической точки зрения, значимых препятствий для дальнейшего повышения на рынке все еще нет. Утром российские фондовые индексы попытаются продолжить повышение ввиду сохранения благоприятного внешнего фона. Оптимизм на зарубежных площадках однако стал более сдержанным, что скорее обеспечит "боковое" движение (как минимум в первой половине дня)", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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27 марта 2019 года 11:29
"Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно растут, оставаясь на максимальных отметках за более чем 4 последних месяца. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $68,2/bbl, WTI – $59,9/bbl. Помимо сделки ОПЕК+, которая позитивно влияет на нефтяные контракты в среднесрочной перспективе,... читать дальше
.27 марта 2019 года 11:06
"В начале недели в Венесуэле было зафиксировано очередное масштабное отключение электроэнергии. В результате главный нефтеэкспортный порт страны не смог восстановить нормальную работу. Последняя партия нефти была отгружена 24 марта (согласно данным Refinitiv Eikon). Очередные проблемы в нефтяной... читать дальше
.27 марта 2019 года 10:44
"Нефть на сегодняшнее утро пытается пробить верхнюю границу диапазона 66-68 долл./барр. и закрепиться выше. Из новостей можно отметить продолжающиеся проблемы с поставками нефти из Венесуэлы на фоне перебоев с электричеством, а также подтверждение Россией планового сокращения добычи до конца... читать дальше
.27 марта 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные движения. Цены на нефть эталонных марок продолжают позитивную динамику в среду. читать дальше
.26 марта 2019 года 17:32
В понедельник члены британского парламента проголосовали за межпартийное соглашение по организации в среду серии голосований по различным вариантам дальнейших действий, связанным с Brexit, для поиска сценария выхода страны из ЕС, который сможет получить одобрение большинства. Несмотря на то, что... читать дальше
.26 марта 2019 года 16:25
"Во вторник нефтяные цены восстановляются до уровней $67,5. Факторы фундаментальной поддержки с определенным успехом выводят нефтяной актив из-под давления со стороны risk-off, формирующегося на рынках. Набор драйверов движения нефтяных цен за последние дни не претерпел значимых изменений. Встреча... читать дальше
.26 марта 2019 года 15:43
"Курс фунт/доллар после падения до отметки 1,3156 вырос до уровня 1,3259. Исходя из последних событий, третье голосование в британском парламенте о соглашении по Брекситу, предлагаемом правительством, может состояться в четверг. Некоторую поддержку курсу фунта оказывает тот факт, что группа... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:58
Динамика экономики Германии находится под воздействием разнонаправленных сил, что, по мнению экономиста Julius Baer Дэвида Коля, проявляется в нестабильности и асинхронности движения различных индикаторов. Так, индекс деловых настроений PMI на прошлой неделе упал до минимума с периода европейского... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:33
Страх надвигающейся рецессии в США охватил рынок Восстановительный рост американских акций, с которого начался этот год и который позже перерос в эйфорию на фоне смягчения риторики ФРС и надежд на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США, похоже, имеет все меньше шансов на... читать дальше
.26 марта 2019 года 13:37
"Фондовые рынки потеряли более 2.5% в ходе масштабной распродажи в конце прошлой недели, а в понедельник продолжили снижаться, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Все это происходило на страхах, что долговые рынки могут подавать реальный сигнал скорой рецессии в США. Однако мировые... читать дальше
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