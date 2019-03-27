Сегодня индекс МосБиржи будет "обживаться" в диапазоне 2500-2530 пунктов - Промсвязьбанк

Американский рынок вчера проигнорировал слабую статистику по строительству и потребительской уверенности населения. Так, строительство новых домов в феврале снизилось до максимальных за последние восемь месяцев уровней - 1,162 млн (-8,7% г/г) при консенсусе в 1,213 млн, напоминает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Рынок недвижимости в США находится под давлением с рошлого года из-за высоких ипотечных ставок и роста цен на стройматериалы. Отчет от Conference Board показал снижение индекса потребительской уверенности в марте на 7,3 пункта до 124,1 пунктов, что, по мнению эксперта, в очередной раз подтверждает опасения по замедлению американской экономики во второй половине текущего года.

Данные по прибыли китайских промышленных предприятий на фоне слабой производственной инфляции и снижении выпуска показали наибольшее падение с 2011г, снизившись за первые два месяца 2019г. на 14% г/г (рост на 1,9% в декабре), что, впрочем, не оказало влияние на китайский фондовый рынок. Снижение наблюдалось в ключевых секторах: автомобилестроении, нефтепереработке, металлургии и химии. Однако власти КНР рассчитывают, что инициативы по стимулированию экономики, в частности, снижение налогов и поддержка кредитования смогут улучшить ситуацию во второй половине года. Различная статистика из Китая продолжает показывать замедление экономики, что делает разрешение торговых противоречий с США одним из ключевых условий для стабилизации ситуации.

Также аналитик банка указывает, что среди рисков для мировых фондовых площадок, помимо замедления мировой экономики, остается ситуация с Brexit. Сегодня Парламент Великобритании рассмотрит альтернативны условиях Т. Мэй, чтобы обеспечить более мягкий выход из ЕС.

"По нашему мнению, отсутствие явных негативных факторов, пока позволяет российскому рынку сохранить позитивный импульс, однако негативные корпоративные новости могут оказать сдерживающее влияние. Сегодня индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 2500-2530 пунктов, среднесрочно мы сохраняем позитивный взгляд на российский рынок", - заключает Роман Антонов.