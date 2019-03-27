Рубль способен игнорировать внешний негатив - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Торги в Азии проходят разнонаправленно, как и в сырьевых контрактах. Российский рубль становится ещё более интересным для carry trade на фоне намёков Резервного банка Новой Зеландии о снижении ставки. С другой стороны, американские законодатели вновь нашли повод "подавить" на РФ как по газовому вопросу, так и по проблеме Венесуэлы. Скорее всего, рынок акций начнёт день вблизи значений закрытия накануне. Рубль способен игнорировать внешний негатив, поскольку на 27 марта запланированы очередные размещения ОФЗ, которые в последнее время пользуются повышенным спросом", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.