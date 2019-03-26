Фундаментальные факторы поддержки нефти сохраняют свою силу - БКС

"Во вторник нефтяные цены восстановляются до уровней $67,5. Факторы фундаментальной поддержки с определенным успехом выводят нефтяной актив из-под давления со стороны risk-off, формирующегося на рынках. Набор драйверов движения нефтяных цен за последние дни не претерпел значимых изменений. Встреча министров в формате ОПЕК+ в апреле отменяется, представители стран-экспортёров нефти встретятся летом. Сам факт того, что встреча перенесена, воспринят рынком нейтрально - участники сделки уже продемонстрировали готовность к обсуждению вопроса продления действия пакта до конца года. Мы считаем, что именно к такому решению - в виде продления действия ОПЕК+ - склоняются наиболее влиятельные участники сделки. Основную поддержку нефть продолжает получать от балансировки нефтяного рынка под действием сделки. Мы считаем, что процесс снижения объемов профицита предложения сохраняется, а сезонное повышение спроса благоволит данной тенденции. На наш взгляд, положительная динамика цен на данный момент имеет под собой явное фундаментальное обоснование, что не позволяет сформироваться в нефтяных ценах масштабным спекулятивным движениям. Считаем, что потенциал для продолжения роста к $70 в ближайшие недели сохраняется. Ожидаемый диапазон движения цен до конца недели - $66,2-68,5", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.