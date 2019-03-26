Российский рынок, скорее всего, закрепится выше отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Отечественные акции продолжают отыгрывать позитивный итог расследования в США по возможной связи Д. Трампа и Москвы. В качестве индикатора снижения рисков внешних ограничений вновь выступают акции Сбербанка, которые дорожали на 1,8%. Акции нефтяников вернулись к росту за счёт повышения котировок Brent почти до $68 за баррель. Активность была чуть ниже, чем накануне. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" превысил 20 млрд рублей. Российский рынок, скорее всего, закрепится выше отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи, так как снижение рисков внешних ограничений и дорожающая нефть не только обеспечивают более комфортные условия для работы российских компаний, но и стимулируют нерезидентов к повышению объёмов инвестиций в России. Рубль завершит вторник с потерями, но уже в среду сможет возобновить укрепление благодаря размещениям ОФЗ", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.