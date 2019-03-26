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26 марта 2019 года 15:18
Картина на рынке акций пока остаётся нейтральной - ГК "ФИНАМ"
"С технической точки зрения, картина на рынке акций пока остаётся нейтральной. Да, пока сохраняется вероятность дальнейшего роста ещё на 2-3%, но времени остаётся не так много. С прицелом на апрель стоит готовиться к коррекции. Продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу МосБиржи. Как только индекс закроется пару дней подряд ниже этого рубежа, то сразу будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции, в пределах 10%", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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26 марта 2019 года 17:32
В понедельник члены британского парламента проголосовали за межпартийное соглашение по организации в среду серии голосований по различным вариантам дальнейших действий, связанным с Brexit, для поиска сценария выхода страны из ЕС, который сможет получить одобрение большинства. Несмотря на то, что... читать дальше
.26 марта 2019 года 16:25
"Во вторник нефтяные цены восстановляются до уровней $67,5. Факторы фундаментальной поддержки с определенным успехом выводят нефтяной актив из-под давления со стороны risk-off, формирующегося на рынках. Набор драйверов движения нефтяных цен за последние дни не претерпел значимых изменений. Встреча... читать дальше
.26 марта 2019 года 15:43
"Курс фунт/доллар после падения до отметки 1,3156 вырос до уровня 1,3259. Исходя из последних событий, третье голосование в британском парламенте о соглашении по Брекситу, предлагаемом правительством, может состояться в четверг. Некоторую поддержку курсу фунта оказывает тот факт, что группа... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:58
Динамика экономики Германии находится под воздействием разнонаправленных сил, что, по мнению экономиста Julius Baer Дэвида Коля, проявляется в нестабильности и асинхронности движения различных индикаторов. Так, индекс деловых настроений PMI на прошлой неделе упал до минимума с периода европейского... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:33
Страх надвигающейся рецессии в США охватил рынок Восстановительный рост американских акций, с которого начался этот год и который позже перерос в эйфорию на фоне смягчения риторики ФРС и надежд на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США, похоже, имеет все меньше шансов на... читать дальше
.26 марта 2019 года 13:37
"Фондовые рынки потеряли более 2.5% в ходе масштабной распродажи в конце прошлой недели, а в понедельник продолжили снижаться, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Все это происходило на страхах, что долговые рынки могут подавать реальный сигнал скорой рецессии в США. Однако мировые... читать дальше
.26 марта 2019 года 12:39
На котировки нефти оказывает наиболее существенное влияние усиление страхов приближения глобальной рецессии - Банк "Санкт-Петербург"
"В условиях глобального снижения аппетита инвесторов к рисковым активам из-за опасений приближения рецессии цена нефти Brent после пятничного падения более чем на 2% (до $66,2/барр. в моменте) вчера умеренно восстанавливалась. Сегодня продолжает укрепляться, торгуясь выше $67,5/барр. США... читать дальше
.26 марта 2019 года 11:49
Evraz планирует размещение пятилетнего выпуска евробондов, ждем доходность на уровне 5,15-5,25% - Уралсиб
"Вчера Evraz (BB+/Ba2/BB+) завершил "роуд-шоу" и уже сегодня может разместить пятилетний выпуск долларовых еврооблигаций. Напомним, что цель данного размещения – это рефинансирование короткого выпуска EVRAZ’20, итоги выкупа которого будут подведены завтра. С начала года уже два рейтинговых... читать дальше
.26 марта 2019 года 11:40
"Евробонды "РусАла" вчера показали разнонаправленную динамику в пределах 0,2 п.п. и пока не отреагировали на новость о возвращении рейтинга агентством Fitch на уровень "BB-" c нейтральным прогнозом (это тот же рейтинг, который был до введения санкций в апреле прошлого года). Еврооблигации "РусАла"... читать дальше
.26 марта 2019 года 11:35
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов вторника демонстрируют рост, следуя динамике прошедшего торгового дня. Третью неделю фьючерсы на нефть находятся в районе максимальной отметки с ноября 2018г. Положительно на котировки влияет действующая сделка ОПЕК+, заключённая в декабре прошлого года... читать дальше
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