Нестабильность деловой конъюнктуры в Германии оказывает давление на евро - Julius Baer

Динамика экономики Германии находится под воздействием разнонаправленных сил, что, по мнению экономиста Julius Baer Дэвида Коля, проявляется в нестабильности и асинхронности движения различных индикаторов. Так, индекс деловых настроений PMI на прошлой неделе упал до минимума с периода европейского долгового кризиса, тогда как индекс делового климата от Ifo показал рост. Сектор обрабатывающей промышленности локомотива европейской экономики сильно зависит от роста глобального ВВП, неопределенности вокруг Brexit и сохраняющейся слабости на автомобильном рынке. Невысокий внешний спрос уже приводит к сокращению занятости в Германии.

"Тем временем, направленные на внутренний спрос секторы экономики демонстрируют позитивную динамику, - указывает эксперт . Julius Baer. - Деловой климат в розничной торговле и строительстве держится на очень высоком уровне, а нехватка рабочей силы приводит к росту зарплат. Таким образом ухудшение динамики в обрабатывающем секторе компенсируется позитивом в сфере услуг и отраслях, нацеленных на внутреннее потребление. По нашим оценкам, такая ситуация будет сохраняться в ближайшие месяцы до тех пор, пока в мировой экономике не появятся признаки улучшения ситуации или в Китае не будет объявлено о реализации широкомасштабной поддержки экономического роста. естабильность деловой конъюнктуры в Германии и неоднозначность факторов экономического роста будет оказывать негативное давление на курс евро. В текущих условиях Европейский центробанк может сохранить свою приверженность политике отрицательных процентных ставок".