Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Ростелекома до "держать" и оценку на 22%

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 106 рублей до 83 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Сергея Либина.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

"Снижение оценки связано с повышением ожидаемых капвложений в прогнозном периоде из-за повышенных инвестиций в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", а также расходов на соответствие нормам "закона Яровой"", - говорится в обзоре.

В связи с этим С.Либин ожидает, что "Ростелеком" будет выплачивать дивиденды на уровне нижней границы, предусмотренной дивидендной политикой, в размере 5 рублей на акцию, что предполагает меньшую дивидендную доходность по сравнению с конкурентами. Помимо этого, по мнению аналитика, цена ожидаемой сделки по приобретению Теле2 является значительным фактором риска, а предлагаемая дивидендная доходность не выглядит достаточной компенсацией за его принятие.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 83,49 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 72,69 рубля за штуку.