На котировки нефти оказывает наиболее существенное влияние усиление страхов приближения глобальной рецессии - Банк "Санкт-Петербург"

"В условиях глобального снижения аппетита инвесторов к рисковым активам из-за опасений приближения рецессии цена нефти Brent после пятничного падения более чем на 2% (до $66,2/барр. в моменте) вчера умеренно восстанавливалась. Сегодня продолжает укрепляться, торгуясь выше $67,5/барр. США постепенно закрепляются в статусе нетто-экспортера нефти. Согласно данным Минэнерго США, в текущий момент экспорт нефти превышает ее импорт на 0,3 млн барр./сутки. Более того, американское производство этого вида сырья достигло 12,1 млн барр./сутки, что сделало страну крупнейшим мировым нефтедобытчиком. По словам министра иностранных дел США Майка Помпео, наращивание добычи нефти и газа усилит позиции страны на мировой арене. Кроме того, укреплению позиций США может поспособствовать утверждение законопроекта NOPEC, который призван ограничить деятельность нефтяных картелей. В текущий момент на котировки оказывает наиболее существенное влияние усиление страхов приближения глобальной рецессии и, следовательно, ожидания снижения мирового спроса на нефть. Ребалансировка на мировом рынке нефти (в т.ч. из-за увеличения добычи США, смещения "баланса сил" в сторону Америки) отошла на второй план, хотя сокращение добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК остается фактором поддержки цен на нефть", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".