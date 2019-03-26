Citi снизил оценку ADR Мечела на 9%, оставив рейтинг "держать"

Citi понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мечела" (MOEX: MTLR) с $2,7 до $2,45 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Барри Эрлиха.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

"В связи более высокими, чем мы ожидали ранее, издержками наш прогноз EBITDA "Мечела" в 2019-2020 годах был понижен в среднем на 12%, что привело к понижению прогнозной стоимости ADR "Мечела" до $2,45 за штуку", - пишет Б.Эрлих.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,21 за штуку.