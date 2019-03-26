Мы считаем объявленные дивиденды "Магнита" позитивным фактором - ИК "Атон"

"Вчера совет директоров Магнита рекомендовал финальные дивиденды за 2018. Они составят 166.78 руб. на акцию, что соответствует доходности 4.5%. Общая сумма к выплате составит 17 млрд руб. Дата закрытия реестра намечена на 14 июня. В прошлом году группа уже рекомендовала промежуточные дивиденды в размере 137.38 руб. на акцию. С учетом промежуточных дивидендов общий размер выплаты составит 31 млрд руб. Мы считаем объявленные дивиденды позитивным фактором, поскольку они предполагают высокий коэффициент выплаты (свыше 90% чистой прибыли за 2018) и довольно высокую дивидендную доходность (более 8%). Также мы отмечаем, что рекомендованные дивиденды оказались выше ранее представленного менеджментом целевого показателя в 28-29 млрд руб.", - отмечают аналитики ИК "Атон".

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