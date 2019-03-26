Эмоциональная реакция рынка ОФЗ на последние заголовки из США уже во многом отыграна - Росбанк

"Вчера доходности ОФЗ вновь двинулись вниз, отыгрывая завершение расследования специального прокурора Р. Мюллера относительно связей президента США Д. Трампа с Россией. Если в середине кривой изменение доходностей по итогам дня ограничилось 4-7 бп, то в длинных выпусках достигло 8-11 бп. Таким образом, кривая вернулась к уровням закрытия торгов 21 марта, т.е. до последнего заседания Банка России. Мы полагаем, что эмоциональная реакция рынка на последние заголовки из США уже во многом отыграна. Помимо более детальных вопросов к расследованию Р. Мюллера должны сказаться как неустойчивое положение мировых финансовых площадок, учитывая растущие опасения вокруг Brexit, так и некоторая "усталость" после ралли в сегменте ОФЗ последних 2 недель. Министерство финансов вполне может учесть этот факт и сократить дюрацию предложения на завтрашние первичные аукционы. Так, по нашему мнению, выбор должен пасть на 10-летнюю серию 26224 и, как вариант, на новый 5-летний "бенчмарк" 26227, о запуске которого было объявлено вчера", - отмечают в Росбанке.