Рекомендованные финальные дивиденды "Магнита" за 2018 год позитивны для акций компании - Альфа банк

"Совет директоров "Магнита" объявил о выплате окончательных дивидендов за 2018 г. в размере 166,78 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне примерно 4,5%. Дата закрытия реестра назначена на 14 июня (экс-дивидендная дата - на 13 июня). Финальные дивидендные выплаты в размере 17 млрд руб. в сочетании с 14 млрд руб., которые компания выплатила за 9М18, соответствуют совокупным дивидендным выплатам в размере 31 млрд руб. по итогам 2018 г. Эта сумма эквивалентна 89% чистой прибыли "Магнита" за 2018 г. Общий размер дивидендных выплат более чем в два раза превышает дивидендные выплаты по итогам 2017 г. и примерно соответствует уровням 2015-2016 гг. Новость позитивна для акций компании. Тем не менее, мы ожидаем, что "Магнит" будет отставать от X5 в краткосрочной перспективе, учитывая более высокую дивидендную доходность X5 на 2-3-месячном горизонте (примерно 5,7% против 4,5% у "Магнита") и улучшение роста LfL-трафика с начала этого года (особенно в Москве, ключевом регионе для X5)", - отмечают специалисты Альфа банка.

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Компании упоминаемые в новости: Магнит, X5 Retail Group