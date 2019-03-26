.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Оцениваем позитивно присвоение агентвом Fitch компании UC Rusal долгосрочного рейтинга «BB-» со «стабильным» прогнозом - БКС Глобал Маркетс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 марта 2019 года 12:10
Оцениваем позитивно присвоение агентвом Fitch компании UC Rusal долгосрочного рейтинга «BB-» со «стабильным» прогнозом - БКС Глобал Маркетс
Fitch присвоило компании UC Rusal долгосрочный рейтинг «BB-» со «стабильным» прогнозом. Кроме того, старшим еврооблигациям RUALRU был также присвоен рейтинг «BB-». "Ранее мы рекомендовали увеличивать позиции в еврооблигациях RUALRU в ожидании сужения спредов после восстановления кредитных рейтингов, - напоминает аналитик БКС Глобал Маркетс Мария Радченко. - Мы полагали, что компании будет присвоен рейтинг на уровне «BB-». Пространство для снижения доходности на данный момент не более 30 б.п., поскольку потенциал роста уже практически полностью реализован. Мы считаем, что S&P и Moody’s (по отдельности или оба) восстановят рейтинги компании в ближайшее время. Fitch рассчитывает на приемлемый уровень долговой нагрузки и поддержку благодаря доли в Норильском никеле. Fitch позитивно оценивает конкурентную позицию UC Rusal по стоимости в первом квартиле глобальной кривой себестоимости алюминия, вертикально интегрированный бизнеспрофиль с доступом к недорогой гидроэнергетике, а также лидирующие позиции на рынке. «Стабильный» прогноз обусловлен продолжающимся снижением долговой нагрузки компании и долей в Норильском никеле, которая обеспечивает значительные дивиденды и покрывает залоги по обязательствам". Fitch прогнозирует положительную динамику свободного денежного потока в ближайшей перспективе, подчеркивает эксперт. FCF может быть частично направлен на дальнейшее сокращение долга. Fitch отметило, что UC Rusal успешно осуществлял операции, находясь под санкциями США, и влияние на кредитный профиль было ограниченным. Аналитики агентства полагают, что в дальнейшем UC Rusal будет постепенно восстанавливать утраченные позиции, продавая алюминий на спотовом рынке, а также заключая новые контракты с клиентами, у которых еще нет договоров на 2019 г. Среди рисков Fitch отмечает рост цен на сырье, что будет оказывать давление на рентабельность, и снижение цен на алюминий (по данным агентства, цены на LME на 2019 г. составляют в среднем USD 2 000/т, -6% г/г). Несмотря на то, что долговая нагрузка, вероятно, увеличится в 2019 г., у Fitch нет опасений, поскольку дивиденды от Норильского никеля служат фактором поддержки.
.
Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ
.
26 марта 2019 года 17:32
В понедельник члены британского парламента проголосовали за межпартийное соглашение по организации в среду серии голосований по различным вариантам дальнейших действий, связанным с Brexit, для поиска сценария выхода страны из ЕС, который сможет получить одобрение большинства. Несмотря на то, что... читать дальше
.26 марта 2019 года 16:25
"Во вторник нефтяные цены восстановляются до уровней $67,5. Факторы фундаментальной поддержки с определенным успехом выводят нефтяной актив из-под давления со стороны risk-off, формирующегося на рынках. Набор драйверов движения нефтяных цен за последние дни не претерпел значимых изменений. Встреча... читать дальше
.26 марта 2019 года 15:43
"Курс фунт/доллар после падения до отметки 1,3156 вырос до уровня 1,3259. Исходя из последних событий, третье голосование в британском парламенте о соглашении по Брекситу, предлагаемом правительством, может состояться в четверг. Некоторую поддержку курсу фунта оказывает тот факт, что группа... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:58
Динамика экономики Германии находится под воздействием разнонаправленных сил, что, по мнению экономиста Julius Baer Дэвида Коля, проявляется в нестабильности и асинхронности движения различных индикаторов. Так, индекс деловых настроений PMI на прошлой неделе упал до минимума с периода европейского... читать дальше
.26 марта 2019 года 14:33
Страх надвигающейся рецессии в США охватил рынок Восстановительный рост американских акций, с которого начался этот год и который позже перерос в эйфорию на фоне смягчения риторики ФРС и надежд на урегулирование торгового конфликта между Китаем и США, похоже, имеет все меньше шансов на... читать дальше
.26 марта 2019 года 13:37
"Фондовые рынки потеряли более 2.5% в ходе масштабной распродажи в конце прошлой недели, а в понедельник продолжили снижаться, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Все это происходило на страхах, что долговые рынки могут подавать реальный сигнал скорой рецессии в США. Однако мировые... читать дальше
.26 марта 2019 года 12:39
На котировки нефти оказывает наиболее существенное влияние усиление страхов приближения глобальной рецессии - Банк "Санкт-Петербург"
"В условиях глобального снижения аппетита инвесторов к рисковым активам из-за опасений приближения рецессии цена нефти Brent после пятничного падения более чем на 2% (до $66,2/барр. в моменте) вчера умеренно восстанавливалась. Сегодня продолжает укрепляться, торгуясь выше $67,5/барр. США... читать дальше
.26 марта 2019 года 11:49
Evraz планирует размещение пятилетнего выпуска евробондов, ждем доходность на уровне 5,15-5,25% - Уралсиб
"Вчера Evraz (BB+/Ba2/BB+) завершил "роуд-шоу" и уже сегодня может разместить пятилетний выпуск долларовых еврооблигаций. Напомним, что цель данного размещения – это рефинансирование короткого выпуска EVRAZ’20, итоги выкупа которого будут подведены завтра. С начала года уже два рейтинговых... читать дальше
.26 марта 2019 года 11:40
"Евробонды "РусАла" вчера показали разнонаправленную динамику в пределах 0,2 п.п. и пока не отреагировали на новость о возвращении рейтинга агентством Fitch на уровень "BB-" c нейтральным прогнозом (это тот же рейтинг, который был до введения санкций в апреле прошлого года). Еврооблигации "РусАла"... читать дальше
.26 марта 2019 года 11:35
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов вторника демонстрируют рост, следуя динамике прошедшего торгового дня. Третью неделю фьючерсы на нефть находятся в районе максимальной отметки с ноября 2018г. Положительно на котировки влияет действующая сделка ОПЕК+, заключённая в декабре прошлого года... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.