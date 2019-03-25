Вероятность волны коррекции на российском рынке акций на горизонте 2-3 недель серьезно возросла - БКС

"По нашим ожиданиям, заключительную неделю марта инвесторы продолжат пересматривать глобальные риск-факторы. Спрос на рисковые активы в этой связи может испытать дальнейшее охлаждение. Факторами, "запустившими" процесс глобальной переоценки рисков, на наш взгляд, стали устойчиво слабые макроэкономические данные из Европы и Китая, а также настораживающе мягкая риторика ФРС США. Во многом позиция американского регулятора отражает ухудшение взгляда на мировую экономику. События предстоящих дней могут многое определить на долгосрочную перспективу. 26-28 марта британский парламент в третий раз попытается одобрить сделку по Brexit - в условиях нарастающего публичного протеста и в Великобритании и жестких временны рамок, установленных ЕС, в долгий ящик проблема задвинута не будет, но при этом ситуация может развиваться по диаметрально разным сценариям - от полного отказа от Brexit до "жесткого" выхода из ЕС без сделки. 28-29 марта в Пекине состоится очередной раунд торговых переговоров США и КНР. Пока что обе стороны демонстрировали оптимистичный настрой, но ряд заявлений указывает на сохранение ряда неурегулированных противоречий. Сигналы ужесточения позиций с любой стороны участники торгов могут интерпретировать как усиление рисков. Неопределенность перспектив данных переговоров может сформировать давление на котировки нефти. При этом снижения стоимости "черного золота" ниже $64-65 мы не ожидаем - пятничные данные Baker Hughes указывают на продолжение снижения буровой активности в США, сделка ОПЕК+ по сокращению добычи фактически исполняется и, скорее всего, будет продлена до конца 2019 года. Публикация доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера краткосрочно умеренно позитивна для российского рынка - следов сговора Дональда Трампа с Москвой в ходе американских выборов 2016 года не установлено, что снижает риски расширения американских санкций. Вместе с тем общий геополитический фон вокруг РФ может испытать напряжение в ближайшие дни, учитывая наличие других санкционных тем, а также приближающиеся выборы президента Украины (31 марта). На наш взгляд, пока нет очевидного повода для коррекции и динамика внешних биржевых площадок укладывается в рамки волатильности, индекс МосБиржи сможет удерживаться в "боковике" 2450-2500 пунктов. Однако с учетом анализа текущей экономической и геополитической картины вероятность волны коррекции на российском рынке акций на горизонте 2-3 недель серьезно возросла", - указывает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.