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25 марта 2019 года 15:23
Ситуация на рынке акций выравнивается - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Начало торгов на рынке было в "минусовой зоне" (индекс МосБиржи просел на 0,5%), но сейчас ситуация выравнивается. Много негатива есть на рынке, но есть и позитив, который не позволяет ему "спикировать" вниз. Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа или кого-то из участников его предвыборной кампании с русскими для воздействия на результат выборов-2016. Острота противостояния по линии "США-Россия" несколько снижается, хотя остаются обвинения России по другим пунктам. Сейчас появилось много публикаций что инверсия кривой доходности американских "трежерис" служит точным индикатором скорого наступления масштабного экономического кризиса. Но по опыту предыдущих лет временной "лаг" от момента инверсии кривой доходности и до начала снижения S&P-500 составляет от 6 до 24 месяцев. У инвесторов есть время "на парковку" средств в инструменты с фиксированной доходностью. В последние два кризиса с момента инверсии до начала рецессии индекс S&P-500 вырастал на 10%. Цены на нефть сейчас стабилизировались - важно, чтобы они "не нырнули" под уровень 66,13 (Brent). В условиях приближения автомобильного сезона США "нефтебыки" получат преимущество. В середине прошлой недели индекс МосБиржи пробил наверх отметку 2500, но не смог продолжит восхождение, закрывшись в пятницу по 2493. Это признак слабости рынка. В марте индекс развивающихся рынков от MSCI "штурмовал" годовые максимумы, но наши фондовые индексы их "не штурмовали". С другой стороны, текущая неделя крайне насыщена важными событиями, и настроение у инвесторов еще может улучшиться. На первый план вновь выходит вопрос торговых отношения между США и Китаем. В четверг стартует двухдневный визит министра финансов США Стивена Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера в Китай для переговоров с вице-премьером Китая. Другой важной темой недели станет ситуация вокруг Брекзита. Кроме того, в четверг США заявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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25 марта 2019 года 14:40
Активы развивающихся рынков (EM) остаются под давлением из-за Турции, как в августе 2018 г. - ITI Capital
"Мы считаем, что активы EM могут оказаться под давлением из-за нового витка дипломатической напряженности между США и Турцией, которая уже провоцировала масштабную распродажу - в августе 2018 г. Внутриполитическая напряженность нарастает также в Бразилии и Аргентине. Пока коррекция носила... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:57
"В начале прошедшей недели цены на нефть Brent продолжили плавно расти, как мы и ожидали. Спрос на нефть поддерживается фактором сезонности, сигналами от ОПЕК+ (вероятность продления соглашения о сокращении поставок на 2 п/г растет) и падением запасов сырой нефти в США. Рост цен также был... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:40
"Мы считаем, что игнорировать сигналы замедления мировой экономики становится все труднее, а перспективы урегулирования проблем торговли и Брекзит остаются туманными. В этих условиях многие инвесторы будут использовать слабость доллара как повод для его покупки, что ограничит потенциал снижения... читать дальше
.25 марта 2019 года 11:46
Сырьевые товары вторую неделю торгуются с повышением, хотя и не таким быстрым, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. В энергетическом секторе нефть марок WTI и Brent продвинулась вверх благодаря сжатию предложения группой производителей ОПЕК+. По ходу... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:36
"Нефтяные котировки в конце минувшей недели снижались после обновления четырехмесячных максимумов. После публикации данных по итогам мартовского заседания ФРС США опасения по поводу замедления мировой экономики усилились, в результате чего позитивный взгляд участников на нефтяной рынок в свете... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:20
"Глобальный risk-off сантимент давит на нефть: после достижения 4-мес.максимума в четверг цены скорректировались к 66.6 долл./барр. Так, на первый план вышли вновь опасения значительного ухудшения в экономиках США и Европы – после комментариев ФРС и слабой статистики, что напрямую затронет спрос... читать дальше
.25 марта 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили резкое снижение в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение. читать дальше
.22 марта 2019 года 14:37
"Предыдущую сессию котировки Brent завершили вблизи дневных минимумов с ощутимыми потерями. В начале наших торгов котировки умеренно восстанавливались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent находится около отметки $67,2, теряя 0,8%. Давление на нефтяные цены продолжает оказывать уверенный рост... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:45
Торговые споры между США и Китаем оказывали постоянное давление на рынок в течение всего последнего года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Изначально внимание игроков было приковано не столько к Китаю, сколько к рынку алюминия и стали, поскольку американское... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:22
Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть в ходе утренних торгов не демонстрируют выраженной динамики. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.9/bbl, WTI - $60/bbl. Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. благодаря сделке... читать дальше
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