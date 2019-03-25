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25 марта 2019 года 15:00
Перспективы рубля туманны - FxPro
Российская валюта в пятницу резко развернулась к снижению. Как это часто бывает, разом против нее сложилось сразу несколько факторов, что позволило паре USD/RUB показать рост более 110 копеек, забираясь выше 64,8 от минимального уровня дня на 63,7, подчеркивает аналитик FxPro Александр Купцикевич. "Главной причиной столь резкого ослабления рубля стала настороженность глобальных финансовых рынков на счет витающих в воздухе страхов перед рецессией в США, - полагает эксперт компании. - Этот настороженный подход к торгам никуда не исчез и в понедельник утром, что явно ограничивает спрос на доходные активы, оказывая давление на рубль. Отдельно стоит отметить резкий провал турецкой лиры в пятницу на опасениях перед новым витком вербальной конфронтации между Америкой и Турцией. Как и год назад, антирыночные комментарии турецкого президента усилили давление на национальную валюту, эхом отразившись на котировках активов рынка форекс развивающихся стран. До этого рубль длительное время переписывал многомесячные максимумы к доллару и евро, что сделало его уязвимым к краткосрочной коррекции. Бросается в глаза и повышенная активность игроков, которая вылилась в рост торговых объемов, а это однозначно плохой знак для рубля на ближайшую перспективу". Впрочем, осторожные настроения рынка могут довольно быстро перемениться, считает Александр Купцикевич. Так, турецкая лира уже восстановила половину снижения после провала в пятницу, а фондовые рынки, кажется, нащупали поддержку за первые несколько часов сессии понедельника. Кроме того, нашумевшее расследование Мюллера не обнаружило никаких подтверждений сговора Трампа и России в ходе предвыборной кампании, что уже сейчас стало дополнительным фактором поддержки рубля и возрождает надежды на чуть менее резкое санкционное давление.
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25 марта 2019 года 14:40
Активы развивающихся рынков (EM) остаются под давлением из-за Турции, как в августе 2018 г. - ITI Capital
"Мы считаем, что активы EM могут оказаться под давлением из-за нового витка дипломатической напряженности между США и Турцией, которая уже провоцировала масштабную распродажу - в августе 2018 г. Внутриполитическая напряженность нарастает также в Бразилии и Аргентине. Пока коррекция носила... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:57
"В начале прошедшей недели цены на нефть Brent продолжили плавно расти, как мы и ожидали. Спрос на нефть поддерживается фактором сезонности, сигналами от ОПЕК+ (вероятность продления соглашения о сокращении поставок на 2 п/г растет) и падением запасов сырой нефти в США. Рост цен также был... читать дальше
.25 марта 2019 года 12:40
"Мы считаем, что игнорировать сигналы замедления мировой экономики становится все труднее, а перспективы урегулирования проблем торговли и Брекзит остаются туманными. В этих условиях многие инвесторы будут использовать слабость доллара как повод для его покупки, что ограничит потенциал снижения... читать дальше
.25 марта 2019 года 11:46
Сырьевые товары вторую неделю торгуются с повышением, хотя и не таким быстрым, констатирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. В энергетическом секторе нефть марок WTI и Brent продвинулась вверх благодаря сжатию предложения группой производителей ОПЕК+. По ходу... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:36
"Нефтяные котировки в конце минувшей недели снижались после обновления четырехмесячных максимумов. После публикации данных по итогам мартовского заседания ФРС США опасения по поводу замедления мировой экономики усилились, в результате чего позитивный взгляд участников на нефтяной рынок в свете... читать дальше
.25 марта 2019 года 10:20
"Глобальный risk-off сантимент давит на нефть: после достижения 4-мес.максимума в четверг цены скорректировались к 66.6 долл./барр. Так, на первый план вышли вновь опасения значительного ухудшения в экономиках США и Европы – после комментариев ФРС и слабой статистики, что напрямую затронет спрос... читать дальше
.25 марта 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продолжили резкое снижение в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает падение. читать дальше
.22 марта 2019 года 14:37
"Предыдущую сессию котировки Brent завершили вблизи дневных минимумов с ощутимыми потерями. В начале наших торгов котировки умеренно восстанавливались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent находится около отметки $67,2, теряя 0,8%. Давление на нефтяные цены продолжает оказывать уверенный рост... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:45
Торговые споры между США и Китаем оказывали постоянное давление на рынок в течение всего последнего года, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Изначально внимание игроков было приковано не столько к Китаю, сколько к рынку алюминия и стали, поскольку американское... читать дальше
.22 марта 2019 года 13:22
Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть в ходе утренних торгов не демонстрируют выраженной динамики. Контракты на Brent в моменте торгуются в районе отметки $67.9/bbl, WTI - $60/bbl. Несмотря на вчерашнюю коррекцию вниз, нефтяные котировки по-прежнему находятся на максимальных уровнях с ноября 2018г. благодаря сделке... читать дальше
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