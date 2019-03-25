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25 марта 2019 года 14:48
Инвесторы в качестве ориентира по доходности новых евробондов АЛРОСА могут использовать выпуск НЛМК-24 - Sberbank CIB
В пятницу АЛРОСА анонсировала выкуп еврооблигаций АЛРОСА-20 на сумму до $400 млн (сейчас объем этих бумаг в обращении равен $894 млн). Период выкупа будет коротким и завершится 1 апреля, а значит, инвесторы из США не смогут принять в нем участие. Расчеты пройдут 16 апреля, напоминают эксперты Sberbank CIB Александр Сычев и Алексей Булгаков . Выкуп еврооблигаций будет финансироваться за счет размещения нового пятилетнего долларового выпуска (по мнению аналитиков, не совсем понятно, будут ли таргетируемый объем нового размещения соответствовать объему обратного выкупа или может его превысить). Роуд-шоу новых еврооблигаций для инвесторов из Европы и США начнется во вторник. Как следует из пресс-релиза по предложению выкупа, инвесторы, которые предъявят к выкупу старые облигации, возможно (но это не гарантировано) получат приоритетное право приобретения бумаг нового выпуска. Предложение выкупа АЛРОСА-20 выставлено по фиксированной цене 106,75% от номинала без дополнительных премий за "раннее участие", что подразумевает довольно низкую премию около 50 б. п. к рыночной цене до объявления выкупа. Эксперты Sberbank CIB полагают, что такая компенсация не будет рассматриваться многими держателями как достаточная для участия в мероприятии, учитывая сильный кредитный профиль АЛРОСА и приемлемую доходность краткосрочных облигаций компании (цена тендера предусматривает доходность к погашению 3.4% годовых). Как показывает прошлогодний опыт выкупа российских корпоративных еврооблигаций, инвесторы требовали премию не менее 2-3 п. п. к ценам выкупа больших объемов бумаг. Тем не менее теоретически некоторые держатели больших пакетов коротких бумаг могут решить принять участие в выкупе и переложить свои инвестиции в новые облигации, если им предоставят преимущественные права участия в размещении. "На конец 2018 года ликвидные средства на балансе компании составляли $0,4 млрд. при объеме краткосрочного долга $0,6 млрд. В целом возвращение компании на рынок не стало неожиданностью, т. к. менеджмент открыто заявил, что рассматривает рынок публичного долга как один из источников рефинансирования коротких обязательств. К тому же в начале марта ресурс Debtwire сообщил, что компания провела отбор организаторов для нового размещения. У АЛРОСА три рейтинга инвестиционного уровня (BBB-/Baa2/BBB-), низкая долговая нагрузка (с учетом опубликованных результатов коэффициент "чистый долг/EBITDA" равен 0,4) и низкий риск попасть под санкции, по мнению участников рынка. Соответственно, инвесторы могут в качестве ориентира доходности нового выпуска использовать выпуск НЛМК-24 (доходность к погашению 4,75%, Z-спред 245 б. п.). Размещение АЛРОСА и тендер на обратный выкуп коротких еврооблигаций является третьим в текущем году предложением от российских корпоративных эмитентов предложением по структурированному рефинансированию краткосрочных еврооблигаций", - резюмируют специалисты Sberbank CIB.
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